Кабмин 16 сентября начался с бюджета. Напомним, его проект Кабмин утвердил в понедельник. Но буквально сразу после презентации проект жестко раскритиковали экономисты, отметив, что это "бюджет выживания", мало чем отличающийся от бюджетов Гройсмана и Гончарука, и не оставляющий шансов на поддержу отечественным предприятиям.

Премьер-Министр Денис Шмыгаль начал заседания правительства с "развеивания мифов" по бюджету.

И заверил, что все акценты (на дороги, оборону) сделаны правильно, а медицина и образование получат дополнительные деньги, которых хватит в том числе и на увеличение зарплат медикам и учителям (хотя в этих отраслях утверждают - денег мало).

Также правительство утвердило антикоррупционную стратегию, которая выносилась на прошлый Кабмин, но так и не была проголосована. В правительстве рассчитывают, что уже в сентябре за Антикоррупционную стратегию проголосует Рада.

"Страна" разбиралась, за что еще проголосовал Кабмин 16 сентября

Карантинные зоны по-новому

В Украине в очередной раз изменили критерии коронавирусного зонирования областей.

Больше всего изменений по красной зоне. При принятии решений об отнесении к ней того или иного региона теперь будут учитывать также мнение региональной комисси ТБНС (она получила право совещательного голоса). Также в красную зону будут попадать только те регионы, в которых уровень заболеваемости превысит средний по стране больше чем впятеро. Сейчас красная зона — это 240 заболевших на 100 тысяч населения за последние 14 дней (это в 2,5 раза выше среднего по стране).

По данным Минздрава, на 16 сентября средняя заболеваемость по Украине — 96,8 случаев на 100 тысяч. То есть, чтобы попасть в красную зону, нужно разогнать этот показатель до более 500 человек на 100 тысяч. Таким образом планку для красной зоны повысили более чем вдвое. И, как следует из свежей статистики Минздрава, такого уровня заболеваемости ни в одной области нет. Самый высокий показатель у Тернопольской области (348,4 человек на 100 тысяч).

При этом осталась норма о красной зоне для тех регионов, где за последние 5 дней занят больше 75% мест в больницах. То есть, чтобы не попасть в красную зону по этому пункту региональным властям следует просто подставлять новые койки. Что активно делают в Киеве. Если сейчас в больницах 2,2 тысячи коек, то чиновники уже высчитали, что к декабрю нужно увеличить цифру до 3,5 тысяч.

Важное изменение по красным зонам — местные власти сами могут выбирать список ограничительных мер из общего списка. То есть. или закрывать все сразу или "выключать" отдельные отрасли, которые больше всего влияют на распространение коронавируса.

Глава Минздрава Максм Степанов не скрывает, что такие нововведения — результат его встречи с представителями местных администраций, которые, напомним, нередко идут наперекор центральной власти и откапываются вводить локдаун.

Точно также, совместно с местными органами власти, будут приниматься решения по школам в красных зонах - закрывать их или нет.

По зеленой, желтой, оранжевый зоне есть важное изменение по учебным заведениям. Прописано, что школы и детсады закрываются, если на карантин ушло больше половины класса или группы. При этом для оранжевой зоны исключили норму о заполняемости транспорта не более чем на 50%. Но при входе в различные учреждения должны появиться таблички с указанием общей площади помещений и сколько постелей там может находиться (из расчета 1 человек на 10 квадратных метров).

Интересно, что в рамках обсуждения этого проекта озвучено также предложение снять ограничения по зарплатам членам правления государственных банков (которые сократили на время карантина). Их предложили отменить, так как есть угроза потери операционного управления банками - банкиры оказываются работать за такие деньги.

Проект приняли с однодневной доработкой, поэтому в итоговой версии могут быть изменения.

Доплаты пенсионерам

Украинским пенсионерам обещают новые доплаты. Кабмин одобрил законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам в 2021 году. Изначально его в повестке дня не было, документ внесли с голоса.

Как анонсировала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, в следующем году для пенсионеров будут такие нововведения:

Доплаты не менее 400 гривен пенсионерам старше 75 лет. Средняя пенсия для таких лиц должна составлять не менее 2,5. Доплаты получит около миллиона пенсионеров. Стоит отметить, что эти доплаты уже заложены в проект бюджета на следующий год, и их анонсировал глава Минфина Сергей Марченко во время презентации главной сметы страны.

Доплаты 500 гривен для пенсионеров старше 80 лет. Они есть и сейчас, но программу продлят также на следующий год. Выплаты получит порядка 1,4 млн пенсионеров.

Индексация пенсий пройдет по стандартной формуле (половини увеличение средней зарплаты и инфляции за предыдущий год) и коснется порядка 8 млн пенсионеров. Важное нововведение - зафиксирована дата индексаций - с 1 марта. До этого она была плавающей, что позволило властям в этом году сдвинуть сроки.

Как завил министр финансов Сергей Марченко, пенсионные нововведения потребуют дополнительно 4,5 млрд гривен из бюджета, поэтому, прежде чем за него голосовать, предложил подумать. Впрочем, Денис Шмыгаль сказал, что над источниками дополнительно подумают потом, и в целом проект одобрили.

Всевидящая "Дія"

Система электронной идентификации "Дія", в которую постепенно добавляются все новые и новые сервисы (туда можно закачать электронные версии водительского удостоверения, паспорта, также ведется отслеживание соблюдения режима самоизоляции и пр.) станет настоящим досье на каждого украинца.

Кабмин своим постановлением расширил полномочия администратора "Дії". До сегодняшнего дня проект курировало Минцифры, а предприятие "Дія" было лишь техническим администратором.

Но теперь ему разрешили не только самостоятельно принимать решения по модернизации системы, но и "залезть" в государственные реестры.

"Дія" сможет получать информацию с реестров юридических лиц, физлиц-предпринимателей, общественных объединений, единой информационной системы МВД, госреестра налогоплательщиков, демографического реестра.

Предприятие "Дія" сможет также самостоятельно заключать договоры с субъектами на предоставление доступа к системе. А Минцифры сможет о согласовывать размер платы за такое присоединение.

Как указано в пояснительной записке, расширение полномочий "Дії" связано с, якобы, большим спросом на подключение к системе.

С реализацией всех нововведений возможности "Дії" заметно расширятся. К каждому документу, загруженному в систему, тут же будет подтягиваться вся информация на человека.

Кстати, на этом же заседании Кабмин принял еще одно постановление по "Дії" — об электронном паспорте. Напомним: не так давно правительство согласовало использование е-паспортов для авиаперелетов по Украине.

Также запущен эксперимент по использованию е-паспортов при поселении в отелях, для проведения банковских и почтовых операций, админуслуг, возврата товаров и средств за них и др.

Но, чтобы электронные паспорта заработали на полную силу, нужно предоставить системе доступ к Единому государственному веб-порталу электронных услуг и другим ресурсам, - указано в пояснительной записке. Якобы, без этого банки, торговые сети, почта не соглашаются принимать е-паспорта.

Еще одним постановлением Кабмин распорядился вносить в "Дію" электронные ведомости о справках внутренне перемещенных лиц.

Таким образом, Минцфиры получит полное досье на украинцев — кто куда ездит, сколько тратит, как платит налоги и т.д. В свете этого опасения скептиков о "всевидящем оке" государства и тотальной слежке выглядят не такими уж фантастическими.

Новые водительские права

В Украине поменяют форму водительского удостоверения и техпаспорта. Согласно принятому Кабмину постановлению, появится несколько дополнительных строк.

Во-первых, в техпаспорте станут указывать экологический стандарт автомобиля (от Евро-2 до Евро-6). Это больше актуально для б/у авто, которые завозятся из-за границы. Сейчас уровень экологического стандарта указывают только в сертификате на машину, и позже он фактически нигде уже не фигурирует.

Напомним: до недавнего времени в нашу страну нельзя было завозить иномарки ниже уровня Евро-5. В этом году должны были поднять планку до Евро-6. Но затем эти ограничения временно отменили, в том числе, по причине массового ввоза евроблях, которые не соответствовали Евро-5 и не могли растаможиться. А запуск Евро-6 отложили до 2025 года.

Но с ужесточением стандартов ездить на пригнанном из-за границы авто ниже установленного экологического уровня будет проблематично - фактически любой полицейский, проверив права, сможет отправить машину на штрафплощадку.

Во-вторых, в правах появится отметка о группе и резус-факторе крови водителя. Как указано в пояснительной записке, в случае ДТП это позволит врачам более оперативно оказывать медпомощь пострадавшим.

В-третьих, станут указывать согласие или несогласие водителя на посмертную трансплантацию органов. Не так давно в Украине вступил в силу новый закон о трансплантации, который, помимо прочего, прописывает посмертный забор органов при летальных ДТП. Но для этого нужно разрешение.

Также будет усилена защита прав от подделок (использование специальных красок, которые меняют оттенок при подсвечивании, нанесение микротекстов, видимых только при увеличении, защитные фоновые сетки и др.), а сами права станут розовыми.

Доплаты медикам

Правительство изменило порядок выплат медикам, которые задействованы в лечении коронавируса (напомним: это 300% от оклада).

В новом постановлении прописано, что выплаты будут вестись по специальным договорам больниц с НСЗУ. Также будет создан реестр таких договоров.

В договоре (его ома есть в тексте постановления Кабмина) станут указывать полную информацию о лечебном учреждении, суммы выплат, а отдельной графой — суммы переплаты или, наоборот, недостающих средств.

Это поможет более тщательно вести учет выплат. "Это больше технический вопрос. Сегодня деньги идут в больницы напрямую от НСЗУ, а с внедрением нового порядка будут идти через Казначейство", — пояснил нам глава Киевского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский. И добавил, что вопрос сейчас стоит в другом — медучреждениям уже сейчас не хватает денег, продолжаются сокращения персонала.

Стоит отметить, что врачи массово жалуются — по выплатам "коронавирусных" больше волокиты, чем денег.

К примеру, во многих отделениях, которые занимаются лечением коронавируса, появился специальные книги учета, в которых врач отмечает время, когда подходит к койке больного, и время ухода. Это делается для фиксации чистого времени, которое медиками непосредственно сталкиваются с угрозой заражения. И по тройному тарифу в итоге платят только за него.

На тяжелые болезни добавили денег

С подачи Минздрава правительство согласовало существенное увеличение тарифа на предоставление медуслуг по программам "Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей" и "Лечение взрослых и детей с туберкулезом".

Так, по онкологической программе тариф НСЗУ почти впятеро ниже реальных затрат на лечение (в среднем — порядка 83,7 тысяч гривен). Поэтому решили пересмотреть тариф с коэффициентом 4,7.

По туберкулезу новый коэффициент 1,4. Тариф вырастет с что более 20 тысяч до почти 29 тысяч. По новому тарифу будут считать уже с 1 сентября, то есть, задним числом. Дополнительное финансирование превысит 59 млн гривен.

Зарплатное равенство

Украина присоединилась к Международной коалиции за равную оплату труда (ЕРIC). Соответствующее письмо к коалиции согласовал Кабмин 16 сентября.

Международная коалиция за равную оплату труда работает с 2017 года (была основана решением 72-й сессии Генассамблеи ООН). Ее главная цель - действовать уменьшению разрыва в уровне зарплат мужчин и женщин.

От Украины к ЕРIC уже присоединилась Конфедерация работодателей, профсоюзы и Киевский институт гендерных исследований. Но сейчас речь идет уже об официальном присоединении на уровне государства.

Как указано в пояснительной записке, в Украине среднемесячная зарплата мужчин на 22% превышает "женский" тариф. И, по сравнению с прошлым годом, этот показатель улучшился всего на 0,4%. В некоторых отраслях, скажем, в банковской, страховой сферах женщины получают на 35% меньше мужчин.

Впрочем, как это будет работать в практической плоскости — пока неясно. Ведь часто работодатели поясняют разрыв в зарплатах мужчин и женщин вовсе не гендерными предубеждениями, а, в первую очередь, профессиональным уровнем специалистов.

Схема для банков

Кабмин официально разрешил "спасать" банки, оказавшиеся в шаге от выведения с рынка.

Согласно внесенным изменениям в действующее постановление о выкупе акций в обмен на ОВГЗ, государство сможет взять участие в выведении неплатежеспособного банка с рынка или выкупе акций так называемого "переходного банка", созданного ФГВФЛ. Такая возможность была и ранее. Но только для банков, размер активов и (или) депозитов которого превышает 2% общих активов (депозитов) банковского рынка (как, например, был в случае с Приватбанком).

Но теперь добавили еще несколько оснований для выкупа акций: банк определен НБУ как "системно важный", государство является является собственником существенного участия в банке.

Самый интересный - пункт, разрешающий проводить отбор банков НБУ. То есть, Нацбанк будет решать какой банк "добить", а какой спасти путем вливания ОВГЗ, которые финучреждение затем сможет продавать на свободном рынке.

"Такой подход - своего рода копия действий России, которая во время системного банковского кризиса 2014-2015 годов таким образом спасла больше сотни частных банков. Но взамен они должны были кредитовать реальный сектор экономики под ограниченные проценты. У нас в это время, напомню, был массовый банкопад. Зачем банки решили усиленно спасать именно сейчас? Варианта два. Ожидается очередная волна микро банкопада, часть частных банков уже сейчас находятся на красном флажке НБУ. Возможно, их таким образом хотят "спасти". Или же есть планы по крупным банкам, которые докапитализируют и заставят кредитовать определенные предприятия. Думаю, в нашем случае более вероятен второй сценарий. Пролоббировали такое решение, скорее всего, ФПГ, которые таким образом хотят влить в свой бизнес несколько десятков миллиардов дешевых кредитов", — пояснил экономист Алексей Кущ. Он также добавил, что система выкупа банковских акций через ОВГЗ могла бы эффективно работать либо в случае мощных институциональных органов либо при сильной административной вертикали. А так как в Украине нет ни того, ни другого, существует вероятность, что банки будут "спасать" в ручном режиме и под определенные схемы для своих.

Аваков выходит на тропу войны

Ведомство Арсена Авакова разработало новую стратегию по борьбе с преступностью. Ее презентовали и утвердили на Кабмине 16 сентября.

Документ объемный и предусматривает несколько этапов борьбы с преступностью. Первый - оценка всех угроз и рисков. Ее цель в том числе, отследить как организованная преступность связана с органами государственной власти и местного самоуправления. Второй этап - разработать список мероприятий для борьбы с организованной преступностью. Третий этап, собственно, — выполнение этих мероприятий.

Стратегия предусматривает изменение законодательной базы, в частности, расширение возможностей правоохранителей по сбору информации, отслеживанию денежных потоков и др. Отдельно упоминается о штате "негласных работников", которых обеспечат "легендой" и будут внедрять в преступные мир.

Также планируется привлекать для борьбы с организованной преступностью широкую общественность (как она может помочь в этом деле не уточняется). Но судя по наличию пункта о "заинтересованности" граждан, которые способствуют борьбе с преступностью, речь очевидно идет об информаторах.

Насколько все перечисленное поможет побороть преступность (или хотя бы снизить ее уровень) — вопрос открытый. Особенно если учесть, что во многих преступных схемах задействованы сами правоохранители. То есть, главное в этом деле - не выйти на самого себя.

Без очереди и без денег

Кабмин согласовал законопроект, в котором прописаны дополнительные соцгарантии для лиц с инвалидностью.

Новых льгот несколько.

Во-первых, закрепляется право на обслуживание вне очереди в кассах, на предприятиях, представляющих бытовые услуги и др. (которое, собственно, формально и так действует)

Во-вторых, прописано право пересечения без очереди государственной границы и пропускных пунктов с временно оккупированными территориями лиц с инвалидностью, направляющихся на лечение, и их сопровождающих. Такое "льготное пересечение" можно будет осуществлять не чаще одного раза в неделю в одну сторону.

Как эти льготы будут работать на практике - вопрос открытый. Ведь инвалиду не так просто прорваться через толпу, даже если он имеет право на первоочередное обслуживание.

А вот с деньгами для украинцев с инвалидностью станет хуже.

Минсоцплитики разработало новый порядок выплат одноразовой материальной помощи неработающим малообеспеченным гражданам и лицам с инвалидностью.

В нем планируется усилить контроль за получателями. В частности, будет обмен данными между Минсоцполитики, Пенсионным фондом, ГП "Информационно-вычислительный центр" (именно он сейчас формирует списки на получение матпомощи).

Также из действующего порядка вычеркнули норму о том, что местные органы соцзащиты могут пускать матпомощь до 10% выделенных средств. Осталась только норма, что общий размер финансирования на материальные помощи не должен превышать 3% от выделенной на всю социальную защиту суммы.

Размер материальной помощи — 50% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас он составляет 1712 гривен, а с 1 декабря вырастет до 1769 гривен). То есть, люди получат на руки 856 гривен один раз в год.