Кабинет министров Украины вместе с изменениями относительно "красной" зоны карантина внес правки и в оранжевую. Правительство разрешило работать общественному транспорту при условии заполненности не более 50% посадочных мест. Кроме того разрешена деятельность кинотеатров и театров. Им можно работать с условием заполненности их наполовину.

Соответствующее решение Кабмин принял с доработкой в однодневный срок на сегодняшнем заседании.

"На территории регионов с "оранжевым" уровнем эпидопасности на месте входа в учреждение обязательно вывешивается информация об общей площади учреждения и возможным максимальным количеством посетителей. В таких регионах исключается ограничение относительно перевозки общественным транспортом не выше 50% посадочных мест. Также исключается норма относительно ограничений работы заведений культуры, чтобы они были заполнены на 50%: это кинотеатры, театры и др." - пояснил в ходе заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. При нем зоны разделились на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Мы подробно писали о каждой из них.

Также мы писали, как поделилась Украина, согласно этому зонированию, с 14 сентября. Украинская столица Киев оказалась в "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Это деление будет действовать в ближайшие две недели.