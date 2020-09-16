Сегодня исполняется 20 лет со дня убийства журналиста Георгия Гонгадзе - основателя сайта "Украинская правда".

Трудно переоценить влияние этого события на новейшую историю Украины. Убийство и появившиеся сразу после него "пленки Мельниченко" нанесли серьезный удар по президентству Леонида Кучмы. И заложили основы прихода к власти "оранжевых" на первом Майдане.

И, по большому счету, вообще спровоцировали целую цепь событий, связанных с геополитическим разворотом Украины на Запад. Продолжается он и сейчас. И спонтанным он не выглядит - слишком много "удачных" совпадений произошло.

Рука неизвестных "модераторов" чувствуется в деле Гонгадзе и сегодня. Так, до сих пор в судебном порядке не установлены заказчики этого дела. В тюрьме сидят лишь исполнители, хотя 20 лет назад лидеры тогдашней оппозиции во всеуслышанье обвиняли в заказе убийства Леонида Кучму.

Однако, несмотря на "пленки Мельниченко", где президент призывал разобраться с Гонгадзе, он так и не стал даже подозреваемым.

Как дело Гонгадзе повлияло на историю Украины - вспоминала "Страна".

Кто такой Георгий Гонгадзе

Георгий Гонгадзе родился в 1969 году в Тбилиси, в семье грузинского архитектора и стоматолога из Львова. Учился на вечернем отделении факультета романо-германской филологии Тбилисского университета. Служил в Афганистане (1987-89 годы). Вернувшись из армии возглавил информационный отдел "Народного фронта Грузии".

В Украину переехал в 1989-м. Работал во львовской организации "Народное движение", перевелся на факультет иностранных языков Львовского университета им. Франко, женился на львовянке Марьяне Спыхальской. Они познакомились в Черновцах, на фестивале "Червона рута". Брак продлился недолго.

В 91-м на вернулся в Грузию, где президент Звиад Гамсахурдия начал преследовать политических оппонентов, среди которых был его отец Руслан Гонгадзе.

Собирался снять документальный фильм о войне в Абхазии. На линии фронта присоединился к грузинской армии, был ранен во время обстрела. То есть принимал участие в боевых действиях против абхазцев.

Гонгадзе во время абхазской войны. Фото: Украинская правда

Вернувшись в Украину начал делать карьеру журналиста. На львовском телевидении выходила его программа "Монитор", он писал для газеты "Пост-Поступ".

Познакомился со студенткой юрфака ЛНУ Мирославой Петришин, которая в 1995 году стала его женой. В браке у них родились дочери-близнецы Нонна и Саломея. Когда Георгий Гонгадзе пропал, им было по три года.

Георгий Гонгадзе с семьей

Мирослава и Георгий переехали в Киев в 1995 году, работали на телевидении. Гонгадзе год работал ведущим программы "Окна-Плюс" на СТБ, вел программу "Мой" на ТРК "Гравис".

В 1999 году во время президентской избирательной кампании стал вести программу "Первый тур с Георгием Гонгадзе" на радиостанции "Континент".

В апреле 2000 года Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда" и стал первым его главным редактором, а через полгода, 16 сентября, он исчез.

Его супруга и двое детей получили политическое убежище в США. Там Мирослава Гонгадзе работает корреспондентом "Голоса Америки".

Мирослава Гонгадзе с дочками

Дочкам Гонгадзе сейчас по 22 года. Нана закончила университет в Вашингтоне, работает пиарщиком в медийной компании, Соломия учится в Лондоне, занимается глобальной политикой.

Как убивали Гонгазде и кто за это сел

Слежка за журналистом началась еще летом 2000 года. Георгий написал тогда заявление об этом генпрокурору Михаилу Потебенько. Он связывал это с критическими в отношении властей публикациями - как на сайте УП, так и на оппозиционном ресурсе "Грани", где также публиковался Гонгадзе.

Однако это не сработало. Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. Поздно вечером он вышел от соосновательницы "Украинской правды", коллеги Алены Притулы и уже не вернулся.

Только через полтора месяца, 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено обезглавленное тело. Друзья и жена узнали в нем журналиста. Позже это подтвердили экспертизы.

Георгий Гонгадзе. Фото: Украинская правда

Генпрокуратура возбудила дело по статье "Умышленное убийство" в феврале 2001 года, но лишь в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит исчезнувшему Гонгадзе. Останки черепа были найдены вообще в 2009 году.

По делу об убийстве были признаны виновными три человека. Все они бывшие сотрудники Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов.

Апелляционный суд Киева назначил им наказание в виде лишения свободы от 12 до 13 лет. Приговор был вынесен спустя восемь лет после убийства, в 2008 году. Задержаны они были еще в 2005 году. Один из осужденных, Николай Протасов, умер в колонии в 2015 году.

Протасов и Костенко на скамье подсудимых. Фото: Сегодня

В 2013 году Печерский суд Киева также признал виновным в убийстве бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД, генерала Алексея Пукача (он скрывался шесть лет). Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Пукач на суде

После судов над Пукачем и его подельниками выяснились детали преступления.

Выйдя из дома Притулы Гонгадзе ловил такси, чтобы доехать домой, когда рядом с ним остановилась Hyundai Sonata. Водитель попросил его сесть сзади, поскольку переднее сиденье неисправно, а когда Гонгадзе сел, его с двух сторон окружили подоспевшие сотрудники МВД в штатском - Костенко и Протасов. За рулем был Попович. На переднее сиденье подсел Пукач.

В материалах дела говорится, что Гонгадзе вывезли за пределы Киева по одесской трассе, вытащили из машины, связали руки и ноги, и его задушил Пукач. Сначала душил руками, потом ремнем.

Тело сбросили в выкопанную яму. Но позже Пукач перезахоронил его и отрезал голову, чтобы запутать следы.

В 2010 году Генпрокуратура заявила, что приказ об убийстве Пукачу отдал лично экс-министр МВД Юрий Кравченко, который к тому времени уже пять лет как покончил жизнь самоубийством (или по другой версии, был убит, о чем говорят два выстрела в голову). Поэтому уголовное дело по заказчику было закрыто.

Интересно, что Кравченко погиб после того, как дело начали расследовать в 2005 году. Накануне гибели генпрокурор Святослав Пискун анонсировал допрос экс-министра.

На суде Пукач заявил, что мотивом убийства Гонгадзе стало то, что он "не уважал президента Леонида Кучму" и нелестно о нем отзывался. Давал ли сам Кучма на этот счет указания Кравченко, следствие не установило. Однако Пукач, судя по его показаниям, считал, что давал.

На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач ответил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин".

Слова генерала, признанного виновным, ставят важную проблему - какова роль власти в убийстве Гонгадзе, кто все-таки заказчик преступления, которым вряд ли мог быть лично Кравченко. И как смерть журналиста повлияла на судьбу Украины в целом.

Политическая обстановка накануне убийства

Двухтысячный год стал началом серьезного охлаждения между президентом Леонидом Кучмой и Западом, которое через четыре года привело к первому Майдану.

Многовекторность, которую исповедовал Кучма, начинала давать крен в сторону России. Уже тогда начинались переговоры с Москвой о создании газотранспортного консорциума по управлению украинской транзитной "трубой" и в 2002 году были подписаны первые соглашения.

Параллельно обсуждалась идея других видов интеграции на постсоветском пространстве: например, ЕЭП (единое экономическое пространство), которому в 2003 году официально дали старт четыре бывшие союзные республики - и Украина была в их числе.

"Разворот" Кучмы диктовался объективными обстоятельствами. Интеграция с Россией помогала Украине больше зарабатывать. Во-первых, на транзите газа. Во-вторых и в-главных, на дешевой стоимости энергоносителей для промышленности. Цену эту Москва устанавливала не просто так, а на основании лояльных отношений с Украиной.

Со стороны Запада же никаких экономических бонусов или потока инвестиций не было. Рассчитывать можно было только на кредиты, да и то на кабальных политических условиях (ничего в этом смысле не изменилось и сейчас).

Усиление при Кучме днепропетровской, а в последние годы и донецкой финансово-промышленных групп, зависимых от российского газа и рынков сбыта, усиливало и российский вектор политики.

При этом Леонид Данилович играл и в поддавки и с Западом. После победы на выборах президента в 1999 году он сделал премьером Виктора Ющенко с целью добиться реструктуризации внешних долгов. Однако уже в начале осени 2000 года начали упорно ходить слухи, что президент намерен его снять и поставить на это место тогдашнего главного налоговика Николая Азарова.

Это означало бы серьезный шаг в сторону развития украино-российских отношений. Чего на Западе не хотели: там уже начинали беспокоиться насчет намерений нового российского президента Владимира Путина, который резко усилил темпы интеграции на постсоветском пространстве.

На этом фоне и случилось убийство Георгия Гонгадзе. И сразу следом за ним полыхнул "кассетный скандал", который привел к акциям "Украина без Кучмы". Это была генеральная репетиция Майдана-2004. Именно на этих акциях сформировалось ядро тогдашней "оранжевой" оппозиции, которая потом дважды через майданы захватывала власть в стране.

Спусковым механизмом для этого стало именно убийство Георгия Гонгадзе, а точнее - кассетный скандал.

Кассетный скандал

Тело Гонгадзе нашли 2 ноября 2000 года, а уже в конце месяца лидер Соцпартии Александр Мороз опубликовал запись, на которой человек с голосом Кучмы призывает разобраться с Гонгадзе.

Правда, требований его убить не звучит, но "Кучма" настойчиво предлагает депортировать его в Грузию или привлечь чеченцев, которые бы похитили журналиста ради выкупа. Что тоже является, конечно, преступлением. Но не равноценно убийству.

Позже это даже послужило основанием для версии, что Гонгадзе убили после того, как записали президента. Чтобы таким образом подставить его под это убийство. Впрочем, каких-либо доказательств этому нет.

Присутствовали при данных беседах, если верить пленкам, шеф МВД Юрий Кравченко и глава Администрации президента Владимир Литвин. А также "неизвестный" - по некоторым данным, один из чинов МВД.

Свою версию о личности "неизвестного" излагает криминальный журналист Владимир Бойко.

"Возглавляемый в то время Алексеем Пукачем Департамент уголовного розыска - это лишь исполнители, которым направляется задание на проведение внешнего наблюдения и установочные данные объекта. Бланк задачи заполняется совсем в другом месте и совсем другими людьми - теми, кто ведет оперативно-розыскное дело в отношении этого объекта. А задачи, как и постановление о заведении оперативно-розыскного дела относительно Гонгадзе, утверждал он - первый заместитель министра внутренних дел, народный депутат Украины (1994-1998 годы) генерал-полковник милиции Леонид Васильевич Бородич", - пишет Бойко.

Причем ровно в день похищения и убийства Гонгадзе Бородич погиб. По официальным данным - в авиакатастрофе, не справился с управлением одномоторного самолета. Бойко предполагает, что гибель была подстроена.

Вообще в деле Гонгадзе очень много смертей (взять хотя бы Кравченко). Но пойдем дальше.

Автором записи назвал себя охранник Кучмы - майор Управления госохраны президента Николай Мельниченко, который еще до ее публикации бежал из страны.

Николай Мельниченко. Фото РИА Новости

Установлено, что помогал ему в "эвакуации" бывший соратник Мороза Владимир Цвиль, который сделал ему визу. Из Чехии Мельниченко уехал в Штаты и в 2001 году получил там политическое убежище. Позже появились данные о том, что загранпаспорт заведомо невыездному Мельниченко помог выправить сотрудник столичного СБУ Александр Евко.

По еще одной из версий - все эти процессы изначально шли с помощью сотрудников посольства США. В любом случае записи оказались в руках американцев.

После выступления Мороза майор стал одним из главных ньюсмейкеров страны: он регулярно публиковал новые "пленки" по разным темам. Все они были записаны в кабинете Кучмы, как утверждал Мельниченко, на диктофон Toshiba - в период с 1998 по 2000 год.

То есть спектр записей охватил куда больше тем, чем убийство Гонгадзе. В частности, пленки Мельниченко США использовали двумя годами позже, чтобы обвинить администрацию Кучмы в поставках Ираку систем радиолокации "Кольчуга". Тогда американцы официально признали их подлинность.

Интересно, что позже помогавший Мельниченко уехать из Украины социалист Цвиль написал книгу "В центре кассетного скандала". В ней он усомнился сразу в нескольких вещах: что Мельниченко работал один, что запись велась на диктофон, а не осуществлялась стационарно.

О том, что у майора было как минимум четверо помощников, так или иначе связанных с украинскими спецслужбами - писала спустя пять лет после убийства Гонгадзе и "Украинская правда".

В списке есть уже упомянутый выше Евко - сотрудник СБУ, который помог Мельниченко обойти запрет на выезд. Также там числится Анатолий Зубец - вообще непосредственный начальник майора, который руководил графиком его посещений кабинета Кучмы.

Также издание упоминает имя ныне покойного Павла Потеряйко - телохранителя сначала экс-главы СБУ Евгения Марчука, а потом спикера парламента Ивана Плюща. Потеряйко познакомил Мельниченко с Марчуком.

Погиб он при странных обстоятельствах - его тело нашли в Гидропарке через год после убийства Гонгадзе. Следов насилия не было, врачи вынесли вердикт, что отказало сердце. Ходили слухи, что Потеряйко отравили.

В общем, достаточно много данных указывает на то, что Мельниченко работал не самостоятельно, в курсе его деятельности были также известные политики (сам майор рассказывал, что до Мороза встречался Александром Турчиновым и предлагал свои записи через него Юлии Тимошенко). А затем беглого охранника Кучмы приютили Штаты, защитив от преследований в Украине.

То есть, кассетный скандал после убийства Гонгадзе больше походит на спецоперацию, чем на инициативу одного смелого офицера. Тем более, что после него развернулись масштабные акции протеста, которые пошатнули власть президента. Именно они обнулили его планы на третий срок и на изменений Конституции с усилением полномочий президента (за что проголосовали на референдуме в 2000 году). История страны пошла совсем по иному пути.

Последствия публикации "пленок Мельниченко"

Уже через две недели после публикации записи с голосом Кучмы начались акции протеста. Их поддержали как правые, так и левые партии. Одним из застрельщиков была Соцпартия во главе с Морозом и Юрием Луценко, к ним примкнули такие политсилы как УНА-УНСО и другие.

Акции шли до марта 2001 года. Кульминацией стали столкновения под Администрацией президента 9 марта. 19 человек были осуждены к разным срокам за массовые беспорядки. Но и Кучма под давлением улицы уволил глав МВД и СБУ.

Параллельно Запад наращивал давление на Кучму. Еще во время акций миллиардер Джордж Сорос призвал украинского президента уйти в отставку и оставить власть премьеру Виктору Ющенко.

Правда, уже в апреле Ющенко отправили в отставку, а премьером стал Анатолий Кинах. И на следующий год - Виктор Янукович. Кучма же сумел удержаться в президентском кресле. И, когда начался первый Майдан, президент не стал мешать "оранжевым" одержать в нем победу. Явно "сливая" им своего "преемника" Януковича.

Поэтому или нет - но после того, как Ющенко стал президентом, Кучма остался вне подозрений по делу Гонгадзе. И в список заказчиков убийства официально не попал. Даже когда в 2009 году задержали Пукача, дело закончилось только его посадкой. А на слова экс-генерала о том, что к делу причастен экс-президент, просто не обратили внимания.

Как Кучма пропал из дела Гонгадзе?

Интересно, что дело против Кучмы было начато лишь после прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году.

Его расследовал тогдашний первый заместитель генпрокурора, а ныне нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Ренат Кузьмин. В интервью "Стране" он рассказал как это дело начиналось и почему было закрыто.

"Дело о причастности Кучмы к убийству Гонгадзе было окончено и готовилось к направлению в суд для рассмотрения по существу. В нем было достаточно доказательств для обвинения экс-президента в совершению этого преступления и достаточно оснований для вынесения судом обвинительного приговора", - сообщил Кузьмин.

По его словам, за "похороны" этого дела была уплачена баснословная даже по сегодняшним меркам взятка (в 2014 году он называл сумму в миллиард долларов). В результате дело против Кучмы было закрыто (в 2011 году), а следователям и прокурорам было запрещено не только предъявлять Кучме обвинение в причастности к убийству Гонгадзе, но даже вызывать его на допросы, рассказал экс-замгенпрокурора.

"С тех пор прошло очень много времени, за которое ближайшему окружению Кучмы и их иностранным "партнерам" удалось не только "отбелить" репутацию экс-президента в общественном мнении, в том числе и на Западе, но и дискредитировать членов нашей следственной группы, а также некоторых важных свидетелей обвинения.

Кроме того, при, мягко говоря, странных обстоятельствах ушли из жизни все ключевые свидетели и очевидцы тех событий. Ну, а назначение Кучмы руководителем украинской делегации в ТКГ по реализации Минских соглашений нельзя воспринимать иначе, чем его полную легитимизацию в глазах мирового сообщества, некогда требовавшего отправить экс-президента за решетку.

Тут, как вы понимаете, любая попытка привлечь Кучму к ответственности за убийство Гонгадзе натолкнулась бы на истерики украинских псевдопатриотов, грантоедов и их заокеанских хозяев относительно очередной "зрады" и срыва мирного процесса на Донбассе.

Все это необходимо расценивать как спецоперацию по "спасению рядового Кучмы", в которой участвовали Порошенко и Зеленский. И продолжают участвовать. Я уверен в сговоре между ними, как уверен и в том, что при Зеленском, как и при Порошенко, как и при Януковиче, организаторы и заказчики убийства Гонгадзе к уголовной ответственности привлечены не будут", - заявил Кузьмин.

Отметим, что и сейчас никто даже не пытается возобновить расследование по поводу заказчиков убийства Гонгадзе.

Кучма до недавнего времени был главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по Минским соглашениям. Его зять Виктор Пинчук - влиятельный олигарх и дружит с Соросом, который когда-то призывал Кучму уйти в отставку.

Теперь этот вопрос уже не актуален. Цели, которые ставили 20 лет назад в общем и целом достигнуты - Украина идет в западном направлении. А потому и внимание к делу Гонгадзе постепенно уменьшается. И все реже можно услышать вопрос - почему до сих пор официально не установлены и не сидят на скамье подсудимых заказчики преступления.