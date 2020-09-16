На заседании в среду, 16 сентября, Кабинет министров Украины разрешил работать школам и детским садам в регионах "красной" коронавирусной зоны.

Так, теперь школы и детсады в регионах, где наблюдается наивысшие показатели по распространению коронавируса, смогут функционировать. Решение о запрете работы будет приниматься государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Запрещается посещение заведений дошкольного, среднего, внешкольного и специализированного художественного образования на административно-территориальных единицах региона, на которых установлен "зеленый", "желтый" и "оранжевый" уровень эпидопасности, в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем Covid-19 отправлено более 50% классов. Полный запрет работы заведений образования на территории с "красным" уровнем эпидопасности принимается только совместным решением комиссий по ТЭБ и ЧС", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгать заявил, что правительство планирует относить к "красной" коронавирусной зоне те регионы, где уровень заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает средий показатель по стране.

Напомним, что с 14 сентября в стране действует обновленное деление регионов по карантинным зонам. Так, Киев, Львов и Харьков пока что в "оранжевой", Одесса - в "желтой". Однако деление еженедельно меняется на основании решения государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.