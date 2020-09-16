В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы принять законопроект, который бы позволил иностранцам или лицам без гражданства обучение на иностранных языках в вузах Украины, в том числе и на русском. Проект закона №3717 поддержали лишь 210 нардепов. Поэтому спикер Рады Дмитрий Разумков предложил проект отправить на повторное первое чтение, за это проголосовали 235 депутатов.

Закон был подан в Раду группой депутатов от "Слуги народа". В нем говорится, что для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранцев или лиц без гражданства, обучение может проводиться на иностранном языке.

При этом в законе отдельной нормой прописывалось, что высшие учебные заведения обеспечивают изучение такими лицами государственного языка.

Документ в зале представляла депутат Мария Мезенцева. По ее словам, по разным оценкам, в случае принятия закона иностранные студенты могли бы принести в бюджет один миллиард гривен.

Выступление Мезенцевой сопровождалось выкриками "Ганьба" депутатов от партии "Европейская солидарность".

При этом глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак упрекнул оппонентов в том, что их власть развалила образование в Украине. "Вы довели образование до того, что 18 тысяч украинцев обучается в стране-агрессоре", - сказал он.

В то же время депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка заявил, что этот документ создает лазейку для обучения в украинских вузах на русском языке.

"Это вопрос национального достоинства для украинцев", - высказался он. Также Синютка напомнил, что депутаты недавно почтили минутой молчания украинского поэта Василия Стуса. "Те, кто будут голосовать за этот проект, вы голосуете вместе с убийцами Василия Стуса. Вы голосуете вместе с теми, кто долгое время пытался уничтожить Украину как государство. Вы голосуете вместе с теми, кто с оружием в руках пришёл убивать украинцев. Потому что речь идёт не об образовании. Речь идёт об агрессии, которой хотят убить Украину", - добавил он.

В итоге для принятия проекта не хватило 16 голосов.

Решение нардепов прокомментировал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Законопроект о праве иностранных студентов учиться на русском языке, принося деньги в бюджет, провален.

Уважаемый комитет по образованию, вы провалили его, когда без вывода передали мой законопроект 2362 об уравнивании в правах русскоязычных школьников с польскими в гуманитарный комитет.

Где его так же позорно слили.

Струсили тогда, и это догнало вас сейчас.

Вы же помните эту историю, да?

Они пришли за теми, я молчал, за этими, я молчал, а потом они пришли за мной.

Юлия Гришина, я не про тебя, ни в коем случае, ты боец, горжусь знакомством", - написал он.

Ранее мы писали, что 73% украинцев выступили за обучение на русском языке.