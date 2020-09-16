Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло вечером 15 сентября в Киеве на проспекте Любомира Гузара. Ехавший в сторону Борщаговки мотоцикл Yamaha не разминулся с пешеходом, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Киев оперативный.

В результате столкновения мотоцикл перевернулся, его пилот и пешеход от полученных травм погибли на месте, а пассажир мотоцикла скончался в машине скорой помощи.

По информации правоохранителей, мотоцикллисту было 23 года, а его пассажиру - 21. Замминистра МВД Антон Геращенко опубликовал в соцсети видео момента смертельного столкновения.

"На этом видео показан момент, когда из-за неосторожности пешехода, внезапно вышедшего на дорогу, за одно мгновении разорвалось три таких вот тонких волоска жизни - самого пешехода, мотоциклиста и пассажира мотоцикла.

Мотоциклисту 23 года. Его пассажиру - 21. Все участники движения и пешеходы и водители должны ценить свою жизнь и жизни других людей.

Возможно публикация этого видео хоть ненамного, но предотвратит смерти на дорогах.

Кто-то из пешеходов откажется от желания переходить дорогу в неразрешённом месте. А кто-то из мотоциклистов притормозит в месте, где внезапно может выскочить пешеход", - написал Геращенко.

Ранее "Страна" писала о том, что на Крещатике в Киеве пешеход угодила под колеса Honda.

Также мы сообщали, что сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил ребенка на пешеходном переходе.