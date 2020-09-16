Решение о введении в регионе жесткого карантина, то есть об отнесении его к "красной" коронавирусной зоне, будет приниматься при условии, если в нем в 5 раз будет превышен средний по стране уровень заболеваемости Covid-19.

Об этом в ходе заседания Кабмина в среду, 16 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, при принятии решения о введении локдауна в регионах планируют учитывать позицию региональной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако ее право голоса будет совещательным.

"В первую очередь предлагаем, чтобы регионы привлекались к утверждению решения относительно установления наивысшего уровня ограничений "красной" зоны. Например, если Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС намерена установить "красный" уровень ограничений в регионе, то будет привлекаться региональная комиссия с совещательным правом голоса", - сказал Шмыгать.

При этом условием для отнесения региона к "красной" зоне хотят определить пятикратное превышение в нем уровня средней заболеваемостью коронавирусной болезнью по стране.

"Вопрос установления "красного" уровня, фактически локдауна в регионе, будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по Украине уровня заболеваемости Covid-19", - заявил премьер.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов уже анонсировал грядущие изменения в карантине.

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