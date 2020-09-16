На здании Национального союза журналистов (НСЖУ) в Киеве установили мемориальную доску Герою Украины, украинскому журналисту Георгию Гонгадзе.

Об этом в среду сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

После открытия этой мемориальной доски в Украине начинается неделя памяти украинских журналистов, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг.

"Последний в своей жизни проект Георгий назвал "Украинская правда". Он создал интернет-ресурс и верил в его успех даже тогда, когда только 1% украинцев имели доступ к интернету. Георгий предсказал будущее. Собственными усилиями и жизнью он открыл нам новые горизонты. Георгий вдохновлял, побуждал и мотивировал других к действиям. И если не жизнью, то своей смертью, он изменил Украину, - отметила представитель семьи Гонгадзе, правозащитница Валентина Теличенко.

В свою очередь Томиленко отметил, что абсолютное большинство журналистов, которые сейчас работают в СМИ, работают "под знаком судьбы" Георгия Гонгадзе. По его словам, судьба Гонгадзе является свидетельством того, насколько профессия журналиста опасна.

"Мы с грустью констатируем, что каждый год десятками измеряется количество инцидентов физической агрессии. С начала года мы определили 49 таких случаев. Журналистов травят, бьют, повреждают камеры, пытаются навредить их работе", - сказал Томиленко.

По его словам, на этой неделе во всех регионах будут проходить мероприятия по чествованию погибших журналистов, в частности, Игоря Александрова, Бориса Деревянко, Павла Шеремета, Василия Сергиенко, Вадима Комарова.

"Отныне на Крещатике появился определенный мемориальный комплекс в память убитых журналистов – и доска Георгию Гонгадзе, и табличка с именами коллег, которые погибли в прошлые годы", - говорит Сергей Томиленко. " Надеемся, что несмотря на новые медиа, загруженность, информационный шум, журналисты будут находить минутку, чтобы прийти и почтить коллег, которые ценой своей жизни утверждали важность профессии".

"У меня есть большая надежда, если подросток или человек, который возможно не знала Георгия, будет проходить мимо доски, он возможно прочтет и о чем-то задумается в это время", - сказала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Изготовление доски инициировал Киевский городской совет, исполнитель - Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации. Автор мемориальной доски - скульптор Василий Маркуш; работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе.

Напомним, исчезновение Георгия Гонгадзе произошло в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе. 22 марта 2016 во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве состоялись похороны убитого журналиста.

В конце прошло года в Генпрокуратуре заявили, что закончить расследование убийства Гонгадзе сейчас маловероятно.

Также мы писали, что в 2019 в Украине учредили премию Георгия Гонгадзе.