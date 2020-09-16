Международный Благотворительный Фонд имени Рабби Нахмана из Бреслава обратился к хасидам-паломникам, которые не прекращают попытки ворваться в Украину на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана. Их просят воздержаться от действий, которые могут привести к нарушению действующего законодательства Украины и повлечь за собой запрет на посещения Украины вовсе.

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"Осознавая сложность создавшейся ситуации из-за ограничений, вызванных мировой пандемией, Международный Благотворительный Фонд имени Рабби Нахмана из Бреслава делает все возможное для надлежащей подготовки к приему паломников в сентябре 2020 для празднования Рош Ха-Шана.

К сожалению, учитывая угрозу распространения пандемии, установленные ограничения въезда на территорию Украины не могут быть сняты на момент празднования Рош Ха-Шана в 2020 году.

При этом, даже понимая желание паломников любым путем попасть в Украину и посетить могилу Рабби Нахмана, Международный Благотворительный Фонд имени Рабби Нахмана из Бреслава призывает паломников воздерживаться от неправомерных действий и действий, которые могут привести к нарушению действующего законодательства Украины и повлечь за собой соответствующие меры реагирования в виде дальнейшего запрета посещения Украины.

Государство Украина гостеприимно ждет паломникив- хасидов для посещения мест паломничества сразу же после прекращения угрозы пандемии и снятия карантина", - заявили "Стране" в Фонде.

Напомним, на границе Украины и Беларуси застряли около 1 500 тысяч хасидов, которые пытаются попасть в Умань на празднование еврейского Нового года.

Также мы сообщали, что МВД Израиля уже обратилось к Киеву с просьбой пропустить их в Умань.