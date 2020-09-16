В Днепре обокрали спортсмена из Израиля, который приехал готовиться к международным соревнованиям по академической гребле. Неизвестные лишили парня лодки стоимостью 15 тысяч евро и адаптированной специально под него. Об этом в соцсети сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Дани Фридман приехал в город Днепр, чтобы потренироваться перед соревнованиями в Польше, стартующими 10 октября. Тут он обнаружил, что его лодка, специально адаптированная под него, стоимостью 15 тысяч евро, исчезла. Делом занимается местная полиция", - написал в соцсети Долинский.

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