Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что он намерен возглавить список партии "Слуга Народа" на выборах в Одесский областной совет.

Об этом Степанов объявил на странице в Facebook.

"Я работаю в команде президента Украины Владимира Зеленского на должности министра здравоохранения. Я не политик, а государственный менеджер. И крайне ответственно отношусь к своим обязанностям", - написал Степанов.

По его словам, Минздраву за короткое время удалось "реанимировать систему эпидемиологической службы, повысить зарплаты медицинским работникам, спасти службу психического здоровья и систему тубдиспансера". А власти и правительству удалось заложить основы большой мдереформы.

"Исторически так сложилось - мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять. Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга Народа" в Областной совет", - написал Степанов.

Отметим, что с 2008 по 2010 год Максим Степанов был первым заместителем губернатора Одесской области Николая Сердюка. С января 2017 года возглавлял Одесскую ОГА. 6 апреля 2019 года Порошенко отстранил его от исполнения обязанностей, но Степанов отказался покидать пост. В Кабмине Максим Степанов работает с конца марта 2020 года.

Напомним, Зе-кандидатом в мэры Одессы стал КВНщик Олег Филимонов.