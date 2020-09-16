Украина обеспокоена ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального, учитывая "большую вероятность" причастности российских властей к этому преступлению. МИД призвал мир продолжить "скоординированное давление" на РФ.

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте ведомства в среду, 16 сентября.

Так, министерство заявило, что Украина с беспокойством восприняла заявление правительства ФРГ о результатах анализа биологических проб одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального.

"Это может свидетельствовать о причастности правительства РФ к противоправным действиям с применением боевой химического вещества из группы "Новичок" в нарушение Конвенции о запрещении этого вида оружия массового уничтожения", - считают в МИД.

Вместе с тем, по словам дипломатов, "Украина полностью доверяет" результатам анализов Алексея Навального, которые были сделаны в Германии и независимых лабораториях Франции и Швеции. Кроме того в МИД приветствовали привлечение к расследованию этого инцидента Организации по запрещению химического оружия. В министерстве отметили, что грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия должно повлечь наказание.

"Учитывая большую вероятность причастности к отравлению Российской Федерации, Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств", - резюмировали представители ведомства.

Напомним, первое официальное заявление с украинской стороны прозвучало из уст президента Владимира Зеленского только 15 сентября, во время совместного с президентом Австрии брифинга в Вене.

Сам инцидент случился еще 20 августа, тогда Навальному стало плохо на борту самолета. Его в тяжелом состоянии поместили в больницу Омска, а через два дня его вывезли в Берлин и положили в клинику Charite.

Независимые лаборатории Франции и Швеции, вслед за немецкими экспертами, пришли к выводу, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". В понедельник, 14 сентября, стало известно, что политика полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он самостоятельно встал с кровати и пробует немного ходить.

Ранее "Страна" рассказывала о первом посте Навального в Instagram после отравления.