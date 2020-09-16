Cегодня, 16 сентября, одесский мэр Геннадий Труханов на 45-й сессии городского совета заявил о том, что решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии.

"Я подписал распоряжение про созыв общественных слушаний относительно вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе прежних названий", - пояснил мэр свое решение, как передает Таймер.

После этого в зале раздались возмущённые голоса: как выяснилось, в мэрию проникли активисты-радикалы.

"Никто не лишал голоса город-герой Одессу", - заявил им мэр Геннадий Труханов.

Напомним, проспект Маршала Жукова, улица 25-й Чапаевской дивизии и еще около полусотни улиц, переулков и других топонимических объектов были переименованы по распоряжению Михаила Саакашвили в мае 2016 года, когда грузинский политик занимал пост губернатора Одесской области.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "Слуги народа" выдвигают в мэры Одессы квнщика Филимонова и заключают союз с Трухановым.