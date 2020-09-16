В зоне боевых действий на Донбассе украинский военный погиб из-за неосторожного обращения с гранатой. Инцидент произошел в районе Новотошковского. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

В сообщении уточняется, что с начала суток 16 сентября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - вблизи населенного пункта Екатериновка противник осуществил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. При этом среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет.

"Однако, к сожалению, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 15 сентября, на Донбассе на минах и растяжках подорвались трое украинских военных.

Также мы сообщали, что после срыва инспекции противник обстрелял позиции украинской армии в Шумах .