Верховная Рада утвердила кандидатуру бывшего совладельца "Укргазбанка" и экс-нардепа от "Партии регионов" Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов.

Проект постановления №4077 "Об изменениях в составе Совета Национального банка Украины" появился на сайте парламента в среду, 16 сентября.

Так, 9 сентября Профильный комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета НБУ. Согласно тексту проекта постановления, депутаты уволили Веру Рычакивскую с должности члена Совета Нацбанка. Причиной для этого стало окончание ее полномочий.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетьманцев представил Горбаля на новой должности.

"Думаю, что этот человек будет достойно представлять ВР в Совете НБУ и даст возможность развиваться этому независимому учреждению в том направлении, на который мы все надеемся", - заявил он.

Как отмечается, это не первый опыт Горбаля в Совете НБУ, в первый раз он вошел в его состав еще в 2007 году.

На сайте НАПК опубликована декларация кандидата, в которой перечислено следующее имущество:

11 земельных участков разного размера;

домовладение, состоящее из двух жилых домов в Киеве на 642,8 кв.м., стоимостью 5,8 млн грн;

квартира в Киеве на 78,9 кв.м. за 107,8 тыс. грн;

квартира в Киеве на 45 кв.м. (с 2002 года), по которой указана нерыночная цена в 8 гривен;

Bentley Continental 2006 года выпуска, купленный в 2019-ом по заявленной цене 200 тыс. грн;

Infiniti G60 2016 г.в., приобретенный в 2017-ом, за 1,6 млн грн;

Skoda Superb 2016 г.в., купленный в том же году за 1,3 млн грн.

Василию Горбалю принадлежат 34,2 тыс. акций Укргазбанка и 5 акций Треста "Киевгорстрой-1 имени Загороднего". А еще у него есть корпоративные права на инвесткомпанию "Галактика-Капитал", а у его супруги Наталии - совладение адвокатской и юридической компаниями "Золотая середина".

Доходы Горбаля за 2019 год:

10,4 млн грн - подарок в неденежной форме от Риммы Горбаль;

1,4 млн грн - продажа недвижимости;

1,5 млн грн - доходы от предпринимательской деятельности супруги Натальи;

95,5 тыс. грн - зарплата жены в АК "Золотая середина";

16,8 тыс. грн - зарплата Василия на основном месте работы в корпорации "Укриннмаш";

5,1 тыс. грн - проценты.

Отметим, что Горбаль родился в 1971 году во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при КНУ имени Тараса Шевченко. Кандидат юридических наук. С 2002 года является почетным президентом "Укргазбанка". Был членом совета НБУ с 2003-го по 2005 год и с 2007 года по 2014-й. Весной 2010 года был назначен председателем Львовской облгосадминистрации, в декабре 2010-го уволен с этой должности.

Кроме того, Горбаль был народным депутатом в Раде IV–VI созывов, последних два - от Партии регионов, возглавлял киевское городское отделение партии.

Ранее мы писали о кадровых перестановках в НБУ. Вместо уволенного в конце августа заместителя главы Нацбанка Романа Борисенко, который отвечал за финансово-административный и операционный блоки, назначен руководитель направления юркоординации "Приватбанка" Ярослав Матузка.