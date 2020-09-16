В среду, 16 сентября, в челябинском СИЗО нашли мертвым 36-летнего неонациста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, и "прославившегося" антипедофильными рейдами и нападениями на выходцев из Средней Азии.

Он оставил предсмертную записку - хотя ранее он писал в соцсети, что никогда не покончит жизнь самоубийством и если умрет, то значит ему "помогли".

Разбирались, что произошло, за что сидел активист ультрарадикальных организаций, и чем он запомнился.

Что произошло

Тело Марцинкевича обнаружили в камере следственного изолятора №3, куда его поместили недавно, а после собирались отправить в Москву. Известно, что он находился в одиночной камере. По предварительным данным, чтобы покончить с жизнью, он воспользовался бритвой.

"Его тело обнаружили в одиночной камере в 09:17 утра по местному времени. Там же нашли одноразовую бритву. Что стало причиной гибели - порезы или удушение - предстоит определить следствию. Тесак скончался до приезда "скорой помощи" - пишет канал Mash.

Также издание сообщает, что незадолго до смерти Марцинкевича перевели в одиночную камеру, поэтому свидетелей рядом не оказалось, а видеонаблюдение в камере не ведется. Как он пронес в изолятор лезвие и шнурок, на котором повесился, предстоит выяснить.

Кроме того, Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он попросил передать своей гражданской супруге в Екатеринбург книгу "Протекционизм и коммунизм" Фредерика Бастиа и личный дневник. Записка заканчивается словами "Простите меня".

Телеканал "360" опубликовал мнение графолога, руководителя Центра изучения почерка Ларисы Дрыгваль. Она считает, что записку действительно написал Максим Марцинкевич, и по ней видно, что он очень нервничал. Эксперт сравнила предсмертную записку с образцами рукописей Тесака прошлых лет.

"Записка написана им самим, очень похож психомоторный стереотип письма во всех образцах почерка. Состояние, в котором написана записка, крайне нервозное, тревожное, внутренне зажатое. Пока сложно сказать причины его поступка и обстоятельства, при которых писалась записка, нужно проводить глубокое графологическое исследование" - сказала специалист по почерку.

Один из адвокатов Марцинкевича Алексей Михальчик сообщил изданию "Коммерсант", что версия о самоубийстве нуждается в проверке.

По его словам, из Тесака во время этапа в Красноярске поместили в так называемую пресс-хату и выбивали показания. Его заставили признаться в совершении тяжких преступлений, в том числе убийств.

Об этом же рассказала другой адвокат Тесака Валентина Трофимик. Как пишет телеграм-канал Mash, перед самоубийством у него требовали подписать явку с повинной по делу об убийстве времен 90-х годов. Марцинкевич считал, что уже не сможет выйти на свободу до конца жизни из-за возможной новой тяжкой статьи, и в последнее время находился в депрессии.

Ряд других адвокатов, защищавших Марцинкевича в разное время, усомнились в самоубийстве их подзащитного. В то же время один из юристов вспомнил, что Тесак уже вскрывал себе вены, но делал это в знак протеста.

Чем известен Тесак и за что он сел

Максим Марцинкевич родился в Челябинске 8 мая 1984 года. Окончил колледж архитектуры и строительных искусств, после чего два курса проучился в Московском государственном строительном университете. Начинал свою активность в бригаде скинхедов "Русская цель" Семена Токмакова по кличке Бус, после был членом Народной национальной партии Александра Иванова-Сухаревского.

Стал известен в качестве НС-скинхеда и лидера межрегионального отделения неонацистской молодежной организации "Формат 18" (в цифрах зашифрованы инициалы имени Адольфа Гитлера, - Ред.). По его личному признанию, перед тем, как всерьез увлечься нацистской идеологией, он был "обычным скином" и нападал на китайцев у общежития на Соколе.

Позже стал популярным как видеоблогер неонацистского толка по прозвищу Тесак, которое он получил из-за любви к холодному оружию.

С 2005 года размещал в сети видеоролики с избиением представителей нацменьшинств. Журналистам The New Times он пояснял свою деятельность "правом творческих людей дать кому-нибудь по морде".

По словам Марцинкевича, клипы были постановочными. На одном из них Тесак в компании соратников в белых балахонах Ку-клукс-клана инсценировали казнь таджикского наркоторговца. Таджика вешали, а потом рубили на части ("мясо" на кадрах оказалось говядиной) и сжигали на костре.

Cреди проектов Марцинкевича наибольшую известность получил "Оккупай-педофиляй" - антипедофильные рейды, где педофилов искали через соцсети с помощью "наживки" - вели интимную переписку от имени несовершеннолетних, чаще всего мальчиков. Но на встречи приходили соратники Тесака и вели "профилактические беседы" с избиениями и унижениями, записывая их на видео и выкладывая в интернет. Такие вылазки радикал называл "сафари" и даже брал плату за участие в них.

По словам Марцинкевича, идея пришла к нему после первой отсидки, когда он посмотрел программу на НТВ, где обсуждали самосуд над педофилами.

Кроме этого организовал похожее движение "Оккупай-наркофиляй", участники которого охотились на продавцов спайсов. Девять соучастников Марцинкевича из этого проекта получили сроки от 3 до 10 лет.

Дела против Марцинкевича

Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров получил три с половиной года лишения свободы, по третьему - 2 года и 10 месяцев.

Первый приговор за "Возбуждение ненависти либо вражды" он получил в 2007 году после того, как вместе с группой бритоголовых товарищей из 10 -15 человек с применением фашистских лозунгов сорвали либеральный коллоквиум в московском клубе "Билингва", где проходили дебаты о демократии в РФ между журналистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко.

23-летний Тесак с компанией выкрикивали нацистское приветствие "Зиг Хайль" и вскидывали руки вверх. После этого Марцинкевич вступил в полемику с Латыниной и заявил о том, что "если человек не готов пожертвовать собой ради своей Родины, он не готов к политической деятельности". Тесак также пригрозил, что собирается и дальше убивать таджиков, негров и либералов, которые приезжают в Россию.

Заявление в прокуратуру на Марцинкевича тогда написал организатор этого мероприятия Алексей Навальный.

В 2009 году его осудили второй раз. Он попал в тюрьму на 3 года за видеоролик расистского содержания, который был квалифицирован судом как разжигание межнациональной розни. Воспоминания об этом периоде легли в основу его автобиографической книги "Реструкт", написанной уже после освобождения.

На свободе Марцинкевич не работал, вел видеоблог, жил за счет средств от людей, которые желали поучаствовать в "охоте на педофилов", получал деньги за участие в платных семинарах о жизни в тюрьме, где рассказывал, как воровать в магазинах.

В 2013 году Марцинкевича обвинили в третий раз все по той же статье - за публикацию скандальных видеороликов его приговорили к пяти годам колонии строгого режима (позже срок наказания снизили до 2 лет и 10 месяцев).

В этот период Марцинкевич не выражал суицидальных наклонностей и даже предупреждал, что его посадку заказали влиятельные люди.

"Ликвидировать человека в этой системе стоит недорого. Вспоминается, например, Максим Базылев, он же Адольф, "покончивший с собой" на Петровке. Поэтому сейчас я со всей официальностью заявляю, что моя борьба не закончена. Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я вскрою вены или повешусь - значит мне помогли. Очень сильно. Сердечной недостаточности, ровно как и других заболеваний, у меня нет!".

В 2014 году движение "Оккупай педофиляй" объявило о самороспуске после возбуждения уголовных дел за побои, шантаж и вымогательство. Потерпевшими в период с апреля по июль 2013 года были признаны 11 человек. Они стали жертвами акций движения, методы которого в МВД назвали "жестокими, направленными на унижение человеческого достоинства и сопряженными с преступлениями против жизни и здоровья".

В итоге в 2015 году суд города Каменск-Уральский, где орудовало движение, признал девять его участников виновными в создании экстремистской организации, в грабеже, истязаниях, угрозе убийством и причинении вреда здоровью. Шестеро человек получили сроки от 3 до 6 лет лишения свободы, трое получили условные сроки.

В 2017 году Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.

В 2018 году он был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Отбывал наказание в Красноярском крае.

В 2019-м приговор пересмотрели. Вид исправительного учреждения изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима. То есть за год до смерти Тесаку смягчили условия содержания.