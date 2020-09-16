Знаменитый меценат и миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял своего отца Билла Гейтса-старшего, который умер в возрасте 94 лет еще 14 сентября.

Об этом Билл Гейтс сообщил в своем Twitter.

"Мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, и мне каждый день будет не хватать его", - написал Билл Гейтс-младший.

Затем в своем блоге он отметил, что его отец скончался в окружении семьи.

По словам 64-летнего основателя Microsoft, в первые годы после создания этой компании он обращался к отцу за юридической помощью, точно так же Билл-Гейтс-старший помогал и Говарду Шульцу из Starbucks.

Кроме того, Билл Гейтс отметил, что его отец внес огромный вклад в развитие благотворительности и работы Фонда Билла и Мелинды Гейтс, сопредседателем которого он был.

Гейтс так же заявил , что здоровье его отца ухудшалось, так что его смерть не была неожиданной. По данным газеты The New York Times, он скончался от болезни Альцгеймера.

Ранее "Страна" сообщала, что Билл Гейтс назвал тесты на коронавирус полностью бесполезными.