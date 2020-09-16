Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", как и предсказывала "Страна", не намерена выдвигать кандидата в мэры Киева, политсила поддержит на выборах действующего городского голову столицы Виталия Кличко.

Об этом в ходе съезда киевской ячейки "Евросолидарности" 16 сентября заявил секретарь Киевсовета и председатель городской организации партии Владимир Прокопив.

Отметим, ранее "Страна" уже писала что партия Порошенко на предстоящих местных выборах в Киеве намерена сосредоточиться в продвижении своего списка в Киевсовет. Решение не выдвигать кандидата в мэры продиктовано тем, что он мог бы не выйти во второй тур, и это было бы для политсилы позором.

Впрочем, любопытно, что недавно в Киеве появись борды с фотографиями Петра Порошенко и лозунгом "Наша цель - Европейский Киев", это спровоцировало слухи, что экс-президент намерен баллотироваться в мэры столицы. Также несколько месяцев провисели в столице рекламные борды народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко с подписью: "Зелеными в Киеве должны быть только каштаны".

Напомним, что Марина Порошенко возглавит список партии своего мужа на выборах в Киевсовет.