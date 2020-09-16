Как и предсказывала "Страна", Петр Порошенко не будет баллотироваться на пост мэра Киева, а команду "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет возглавит его жена - Марина Порошенко. Кроме того партия поддержит кандидатуру действующего мэра Виталия Кличко на выборах городского головы.

Об этом стало известно на конференции территориальной организации "Европейской солидарности", где команде экс-президента представили лидера политсилы на местных выборах в Киеве - Марину Порошенко.

Видео ее выступления опубликовано на странице Петра Порошенко в соцсети.

Отметим, что в топ-5 "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет - Марина Порошенко, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист и экс-нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец, лидер молодежной "ЕС" Динара Хабибулаева, ветеран АТО, нападавший на нардепа Волошина, Александр Погребиский.

Напомним, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Ранее мы писали о съезде партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" 31 августа, на котором прозвучал военный американский марш "For Bales!". Его пели во время Гражданской войны солдаты Конфедерации - сепаратистского движения, выступавшего против отмены рабства.

Также мы сообщали, что Порошенко в разговоре с Байденом назвал безвиз "тем, что можно продать украинскому народу".