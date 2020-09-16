Внефракционный депутат Андрей Деркач, который сегодня обнародовал новую серию пленок о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и экс-президенте Петре Порошенко, заявил, что ему отказали в получении американской визы, так как об этом попросил и.о. посла США Кристину Квин глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Оказывается все банально и просто - шерше ля фам. Это была просьба Шабунина Кристине Квин. И оказывается, что отношения Шабунина и Кристины Квин более чем близкие и более чем дружеские", - объяснил Деркач отказ ему в американской визе.

Отметим, что Квин 55 лет, а Шабунину - 35. Глава ЦПК женат и у него есть ребенок.

Напомним, Кристина Квин стала временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине в январе этого года. "Для меня честь работать в настоящее время временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине", - сказала она.

Как сообщала "Страна", в ночь на 23 июля у Шабунина сгорел дом в Киеве. Полиция открыла уголовное дело по факту поджога, но рассматривает и версию о коротком замыкании. Антикоррупционер считает, что квалифицировать дело нужно не как умышленное повреждение имущества, а по более серьезной статье, ведь в доме были его родители и все могло окончиться хуже. Свое беспокойство из-за нападения на активиста тогда выразили в посольстве США и лично президент Украины Владимир Зеденский, который заявил, что "виновных нужно обязательно найти и наказать".