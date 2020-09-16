Народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции 16 сентября, на которой он представил новую часть пленок с разговорами Петра Порошенко и Джо Байдена, прокомментировал санкции против него.

Он заявил, что введение санкций против него проплатил из Украины некий олигарх, который был партнером экс-президента Петра Порошенко в энергопроектах.

Судя по всему, он намекает на Рината Ахметова, которого в СМИ называли партнером Порошенко по схеме "Роттерадм+".

Напомним, Министерство финансов США внесло украинского депутата Андрея Деркача в санкционные списки за якобы попытки вмешательства в выборы американского президента 2020 года. Так, речь идет о заморозке активов Деркача, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты с использованием этих активов.

Сам нардеп после этого заявил, что такое решение департамента Минфина США является превентивной реакцией на его "следующую пресс-конференцию, разоблачающую демокоррупцию".

Речь шла о пресс-конференции 16 сентября. "Страна" подробно описывала, что на ней рассказал Деркач и какие пленки представил.