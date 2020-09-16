Сегодня депутат Андрей Деркач и бывший прокурор Константин Кулик опубликовали новый компромат на Демократическую партию США и ее клиентелу в Украине.

"Страна" вела онлайн-трансляцию мероприятия.

На этот раз было меньше "пленок Порошенко-Байдена" и больше расследований, как разворовывались деньги. Приводим главные факты из новых откровений Деркача.

3,5 миллиона сыну Байдена

Деркач и Кулик показали схему, по которой отмывала деньги газодобывающая фирма "Буризма", в которой работал сын вице-президента США - Хантер Байден. Деньги, которые в Украине были в наличке, выводились на Запад по фейковым контрактам и там оседали на счетах "Буризмы" в латвийской "дочке" Приватбанка.

Речь о суммах по 10 миллионов долларов каждый месяц.

Из Латвии шли проплаты западным лоббистам хозяина "Буризмы", экс-министра экологии Николая Злочевского. В частности, считают Деркач и Кулик, три с половиной миллиона долларов получила подконтрольная Хантеру Байдену фирма Rosemont Seneca. Еще миллион евро "упал" экс-президенту Польши Александру Квасьневскому.

Ограбление украинцев на тарифах

Деркач опубликовал свидетельства бывшего сотрудника СБУ Виталия Михайлюка. Его отрекомендовали как человека, который работал на компанию "Технова", арендовавшую ряд ТЭЦ в Украине.

По данным нардепа, ее руководство - бизнесмен Анатолий Шкрибляк - договорилось о назначении "смотрящих" от соратника Порошенко Игоря Кононенко. После внедрения схем вроде "Роттердам+" группа начала получать сверхприбыли.

Дорогой уголь закупался к ЮАР или Пенсильвании, что на бумаге удвоило коммунальные тарифы. В реальности же топливо закупалось в "ЛДНР" или через российские фирмы.

Одним из управляющих этой схемы от людей Кононенко Деркач назвал Елену Мазурову, которую НАБУ сейчас подозревает в даче взятки за закрытие уголовного дела на хозяина "Буризмы" Злочевского.

Речь, напомним, шла о шести миллионах долларов. Деркач, правда, уточнил сегодня, что в целом цена вопроса равнялась $50 млн.

Как посольство США прокуратуру "перетряхивало"

Третья история связана с "освоением" денег американской помощи, которая шла на переаттестацию прокуроров при Руслане Рябошапке. США выделили на это 7 миллионов долларов.

Часть средств - 744 тысячи долларов - пошла "на отели и фуршеты". Еще одна часть - на никому не известное ООО "Сайметрикс-Украина", которое проводило анонимное тестирование прокуроров. Для него на работу нанимали студентов 20 лет.

Интересно, что основным видом деятельности у этой фирмы является рознична торговля. "Они торгуют бананами на рынке в Киевской области", - уточнил экс-прокурор Кулик. Также, про данным расследователей, фирма сама не владела технологией тестирования, а купила ее у другой компании.

В общем классическая "прокладка".

То есть речь о том, что тестирование было профанацией. По факту же 1) разворовывались деньги американского бюджета 2) прокуратура под видом "тестирования" вычищалась под нужные посольству США кадры.

Причем, судя по всему, подобного рода влияние США на отбор прокуроров происходит и при Ирине Венедиктовой.

Деркач опубликовал письмо директора департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс в адрес Венедиктовой. Там указан список "независимых экспертов", которые войдут в кадровые комиссии по отбору украинских прокуроров.

Дело о хищении средств "прокладкой" Сайметрикс, открытое по заявлению Деркача, было закрыто без результатов. Также нардеп утверждает, что в Офисе генпрокурора уничтожены сотни документов об этом тестировании.

Любовник Шабунин и новые пленки Порошенко

Еще один интересный факт из жизни посольства Деркач рассказал в привязке к своему конфликту с американцами. Ему отказали в визе.

Нардеп считает, что это было сделано по просьбе главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, которого Деркач уже обвинял в расхищении международной помощи.

Нардеп заявил, что 36-летний (и женатый) Шабунин находится в романтических отношениях с 55-летней поверенной США Кристиной Квин.

Были на пресс-конференции и пленки Порошенко-Байдена. Они касались периода, когда к власти уже пришел Дональд Трамп, а Джо Байден, соответственно, терял работу. Главный мессидж Байдена - все для Украины останется по-старому.

Параллельно Джо спел много дифирамбов Порошенко, а Трампа сравнил с собакой, которая бросается за машиной, не понимая, кто в ней едет.

"Смотрите этот парень, говоря по-английски, собака, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать вдоль дороги. Это выражение в английском языке. Он схватил машину. Он собака, которая схватила машину и даже не знает из чего эта машина сделана или что в ней. Поэтому у нас есть шанс сделать его героем", - сказал Байден.

Экс-президент встретил эти метафоры подобострастным смешком. И даже заявил, что подколол Трампа комплиментами в адрес Обамы.

"Я рассказал ему (Дональду Трампу - Ред.) про большое число позитивных вещей, которые делает президент Обама", - со смехом говорил Порошенко в ноябре 2016 года.