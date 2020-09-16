15-16 сентября Зеленский впервые с начала карантина совершил официальный визит за рубеж - в Австрию.

Там он встретился с руководителями страны.

Целями визита в экспертных кругах называют имиджевые и финансовые мотивы. Также ходят слухи, что Австрия рассматривается как "замена" для Минска в качестве площадки для переговоров по Донбассу. Хоть Зе и отрицает, что этот перенос будет до окончания карантина.

"Страна" выясняла, зачем Зе ездил в страну, куда Порошенко советовал украинцам ездить "на кофе" по безвизу, и каковы итоги поездки.

Встречи официальные и слухи о встречах тайных

Зеленский в Вене встретился с президентом Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцом, спикером парламента Вольфгангом Соботкой, а также посетил экономический форум.

Встречи проходили в масках даже на улице и без рукопожатий - здоровались поклонами.

А вечером Зе пригласили в местный трактир, где угостили местным сезонным вином под названием "Штурм".

На встрече с австрийцами он призвал инвестировать в Украину и попросил переименовать одну из площадей в австрийской столице в честь нашей страны.

Курц после встречи с Зе заявил, что власти Австрии готовы стать посредником между Украиной и России и предоставить площадки для переговоров по урегулированию на Донбассе.

По его словам, Австрия всегда способствовала диалогу и может использовать в интересах обеих сторон свои хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком.

"Мы хорошо знакомы с этой темой. Если будет возможность внести вклад, мы всегда готовы. Решение, конечно, зависит от украинской и российской стороны", — сказал Курц.

В то же время сам Зеленский отметил, что сейчас вопроса о переносе площадки для переговоров из Минска нет на повестке дня. По крайней мере до окончания эпидемии коронавируса (сейчас встречи все равно проходят в онлайн-формате).

"Визит в Австрию был запланирован еще на июнь этого года. Это один из тех визитов, когда президент сам презентует страну и изменения в ней на политических и бизнес площадках Европы. Какие условия игры? Какие гарантии? Какие ключевые проблемы во взаимоотношениях на всех уровнях?", - говорит о целях визита источник "Страны" в Офисе президента.

"Во-первых, Зеленскому для имиджа необходим был визит в европейскую страну, а во-вторых, возможно, действительно появилась возможность переноса переговорного формата по Донбассу в другую страну", - считает "Стране" политолог Руслан Бортник.

Также накануне встречи прошли слухи, что Зеленский хочет в Вене тайно встретиться с рядом украинским предпринимателей, которые живут в Австрии (в частности, с Дмитрием Фирташем), а также якобы с какими-то эмиссарами из России (к слову, слухи о встречах с россиянами ходили и во время поездки Зеленского в Оман).

Впрочем, любые тайные встречи в Вене источник "Страны" в Офисе президента категорически отрицает.

"Насчет каких-то тайных встреч - полная чепуха. Слишком много глаз, чтобы это было можно организовать", - говорит источник.

После Зе-визита Вена пообещала миллион евро помощи для Донбасса.

Как сообщают австрийские СМИ, транш был выделен в дополнение к тем семи миллионам евро, которые ранее уже были направлены Киеву для восстановления разрушенного войной Донбасса.

Издание Der Standard отмечает, что по всей видимости, этот миллион и стал единственным реальным результатом поездки Зе в Австрию. Ни о чем другом по итогам визита не договорились.

Курц во время встречи с Зеленским говорил о конфликте на востоке Украины и двухсторонних экономических отношениях.

Какие именно отношения имелись в виду, не поясняется, пишет издание, зато украинский президент похвалил Австрию за ее позицию касательно европейских санкций в отношении России и непризнание "аннексии Крыма". В ответ Курц пообещал, что его страна будет расширять гуманитарное участие в Украине.

"Австрия уже выделила на помощь для восточной Украины семь миллионов и планирует выделить ещё миллион", - заявил канцлер.

Также Зеленский агитировал австрийцев за инвестиции в Украину, в частности, концессии будут предоставлены портам Черного моря, и призывал строить ширококолейную железную дорогу между Украиной и Веной.

"Неясно, как всех переговорщиков по Донбассу собрать в Вене"

На встрече Курца и Зе упомянули о возможной замене Минска на Вену по переговорам по Донбассу из-за беспорядков в Беларуси.

"Во время пресс-конференции Курц обращался к Зеленскому на "ты" и говорил, что Вена готова стать новой площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. Насколько это реально, сказать сложно, зависит от многих факторов (в том числе и от позиции российской стороны), пока это только обсуждения. Тем более во время пандемии встречи все равно будут скорее всего проходить онлайн", - рассказал "Стране" австрийский журналист Йозеф Боценхарт.

Бортник не исключает, что Австрия, которая является нейтральной страной (она не член НАТО) может стать новой переговорной площадкой в случае дальнейшей дестабилизации в Беларуси. Но есть несколько "но".

"Во-первых, как собрать в Вене всех участников переговоров, в том числе тех, кто приедет из Донецка и Луганска, как обеспечить их попадание на австрийскую территорию (паспорта, визы, иммунитет). Во-вторых, нужно, чтобы Россия и так называемые "ДНР/ЛНР" согласились на этот вариант. А пока не похоже, что это возможно, особенно на фоне общеполитического тупика в реализации минских переговоров", - говорит "Стране" Бортник.

На роль новой переговорной площадки претендует не только Вена - говорят о Финляндии, Швеции, Казахстане. Всем на руку быть посредниками. Как показывает белорусский опыт, с точки зрения экономики и политики это может быть выгодно.

В тоже время на Банковой опровергли "Стране" информацию, что целью визита в Австрию была попытка перенести переговоры из Минска в Вену. Хотя признаются, что в принципе о "венском формате" у Зе думают.

"Данный визит не связан с попытками найти новую площадку для Минского формата. Хотя Вена идеально подходит для этого, как нейтральная и комфортная страна. И которая отлично бы воспринималась и нами, и стороной-оппонентом. Более того, с учётом нарастающего негатива, который идёт сейчас из Минска в наш адрес, думать об альтернативной площадке действительно нужно", - сказал нам источник в Офисе президента.

Австрийцы защитили "Северный поток-2"

Одной из тем обсуждения был "Северный поток-2". Причем поднял этот вопрос сам Зеленский и непонятно зачем. Потому что позиция Австрии по этому вопросу хорошо известна. В Вене считают, что этот проект нужен Европе.

Поэтому когда Зеленский предложил по-новому взглянуть на проект трубопровода "со стороны Украины", позитивной реакции от австрийского руководства на такое предложение предсказуемо не последовало.

Президент Александр ван дер Беллен дал понять, что Австрия выступает против остановки строительства и не собирается увязывать этот экономический проект с "делом Навального".

О том же заявил и премьер Курц.

"Северный поток - 2" для нас в Австрии - это экономический проект, до сих пор еще позитивный проект, поскольку мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации, тем лучше, когда мы можем использовать разные маршруты получения или транспортировки энергии в Европу", - сказал глава правительства.

Один из бизнесменов, который имеет тесные связи с Австрии полагает, что вообще упоминание темы "Северного потока-2" было изначально провальной идеей для Зеленского.

"Позиция Вены хорошо известно. Зачем публично об этом говорить? Чтоб нарваться на прямой отказ? Думаю, что это большой провал в подготовке визита", - полагает бизнесмен.

Впрочем, в Офисе президента так не считают.

"Австрийцы инвестировали в этот проект. И надо бы понять их логику, учитывая существенные риски этого проекта для Европы. Президент, несомненно, способен задавать прямые вопросы и делает это. Потому что от ответов зависит наша дальнейшая тактика", - объясняет источник "Страны" на Банковой.

В целом политолог Бортник не считает особо успешным визит Зеленского в Австрию.

"Особенно на фоне заявления президента Австрии ван дер Беллена по Северному потоку. Он хоть и не является ключевой фигурой в австрийской политической системе, но это ее старейшина, дуайен, как говорят в дипломатическом корпусе, человек, к мнению которого прислушиваются и человек, который выражает мнение политических элит", - полагает Бортник.