Известный российский националист, видеоблогер неонацистского толка Максим Марцинкевич, также известный как "Тесак", покончил с собой в следственном изоляторе (СИЗО) в Челябинске.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, в среду, 16 сентября.

"Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 36-летний Марцинкевич оставил предсмертную записку.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Максима Марцинкевича нашли повешенным.

"Его тело обнаружили в камере в 9:17 утра по местному времени. Там же нашли одноразовую бритву. Что стало причиной гибели - порезы или удушение - предстоит определить следствию. Тесак скончался до приезда "скорой помощ"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, неизвестно, как он пронёс в изолятор лезвие и шнурок, на котором позже повесился. Видеонаблюдение в камере не ведется, следователи смотрят кадры с коридоров изолятора.

Отметим, что ранее Марцинкевича обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК РФ). Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы сроком до пяти лет. Основанием для возбуждения дела стали размещенные Марцинкевичем в интернете видеоролики, в которых, по мнению следователей, содержатся экстремистские высказывания.

Марцинкевич известен расистскими высказываниями, входил в так называемую "Народную национальную партию". Три с половиной года провел в тюрьме за разжигание ненависти по национальному или религиозному признаку. Уголовное дело в отношении активиста было возбуждено по заявлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Так, российский активист несколько раз получал наказания в основном за публикацию скандальных видеороликов. Однако 27 июня 2017 года он получил 10 лет колонии строгого режима за нападения на продавцов спайсов. В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, но в декабре того же года Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил его к тому же наказанию. Реальные сроки также получили тогда и несколько его сторонников.

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