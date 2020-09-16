Украинских прокуроров на деньги США тестировала фирма, основным видом деятельности которого является торговля на рынке.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве экс-прокурор Константин Кулик.

Речь о компании "Сайметрикс-Украина", которая проводила тестирование работников прокуратуры при генпрокуроре Руслане Рябошапке.

Это ООО имеет уставной капитал в 5000 гривен. Основным видом его деятельности является "Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков".

Кулик заявил, что эта компания на данный момент "торгует бананами" на рынках Киевской области. После того, как эта компания провела тесты, прокуратура потеряла ценные кадры, считает Кулик.

Бывший прокурор сообщил, что всего на переаттестацию прокуроров было выделено из бюджета США семь миллионов долларов, из них один миллион "пустили на отели и фуршеты".

Как сообщала "Страна", в январе 2020 года преемник Луценко и теперь экс-генпрокурор Руслан Рябошапка говорил, что из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство и проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров. По его словам, из 2,5 тыс. работников ГПУ в Офис прокурора перешли 1,5 тыс.

По словам Луценко, в результате переаттестации из ГПУ уволили двух прокуроров по делу MH17, которые "сделали подвиг" для Украины. Благодаря ним в Нидерландах по делу о крушении MH17 судят четырех граждан РФ и Украины.

Ранее "Страна" писала, что по одной из версий записи разговоров передал Деркачу экс-генпрокурор Луценко. Также мы писали, что за обнародованием записей может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Как сообщала "Страна", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Украина продолжает собственное расследование по делу о "пленках Деркача", и сейчас проводится экспертиза на подлинность аудиофайлов.