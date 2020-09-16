Украинский олигарх Игорь Коломойский предпринимает попытки "расшатать" фракцию "Слуга народа" и активно переманивает нардепов из монобольшинства в свою партию "За будущее". Так, нардепы, приняв решение перейти в эту партию, получат возможность выставить своих людей в местные советы на местных выборах.

Об этом "Стране" рассказали источники во фракции "Слуга народа".

"Коломойский активно раскачивает фракцию, стремясь перетянуть в "За будущее" многих депутатов. Видимо на "слуг народа" он больше ставок не делает", - говорит источник во фракции "Слуга народа".

На последнем заседании фракции возник скандал с депутатом Рублевым, который выступал на съезде партии "За будущее". В ответ на обвинения он заявил, что партия его "кинула" с выдвижением его людей в местные советы. После чего с аналогичными жалобами выступило еще несколько депутатов.

Вчера также прошли слухи, что депутат Константин Касай вышел из правящей фракции. Однако источник утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

"Он не покинул фракцию, но сказал, что его кинули с выборами, поэтому он может быть уйдет. Но пока это выглядит, как шантаж с его стороны. Он хочет остаться в парламенте, но и чтобы учли его людей на выборах. Депутаты такое не поддерживают, мол, хочешь идти от другой политсилы - пиши заявление и уходи. Выглядит так, что специально используют депутатов, чтобы расшатывать партию. Рублева просто использовали, ему об этом все говорят. Его выступление показали крупным планом на съезде партии "За будущее". Сейчас решается, что делать с такими депутатами. Есть мнение, что им нужно ставить вопрос ребром - если выдвиганием своих людей от других партий, то уходите из фракции. Потому что если сейчас не пресечь, то многие начнут сотрудничать с За будущее", - говорит источник в партии "Слуга народа".

Источник из окружения Игоря Коломойского частично подтвердил эти слухи.

"Пока Коломойский открыто дергать депутатов из "Слуги народа" не будет. На открытое противостояние выходить он не собирается. А зачем? "Зеленые" и так сыпятся. А он под шум прибоя подсмыкивает разных людей. Они ему пакетом особо и не нужны - дорого и бестолку.

Ему нужно, чтоб эти шатающиеся депутаты сохранялись в этом неопределенном статусе, но время от времени подголосовывали по тем вопросам, которые ему нужны. За что им он будет подбрасывать котлет. Есть разница между гонораром за голосование и ставкой по месяцу? Для него принципиальная. На довольствие он брать не любит. Сейчас скрытых агентов Бени - чуть более 10 депутатов.

При этом, они перехватывают инициативу на местных выборах. У "слуг" есть понятийная договорённость, что каждый депутат по квоте имеет право дать от себя по одному кандидату в проходную часть списка. За это идёт основная борьба. Борется люди Коломойского с Павлюком по Киевской области, например", - рассказывает источник.

Напомним, вчера нардеп Александр Качура подтвердил, что Вячеслав Рублев поведет свою команду на местные выборы не от "Слуги народа" а от партии "За будущее".

Также мы сообщали о выходе из фракции "Слуга народа" нардепа Александра Юрченко. По словам самого депутата, это было сделано для того, чтобы не компрометировать саму политическую силу громким расследованием о коррупции, которое провело НАБУ.