Экс-президент Петр Порошенко в беседе с бывшим вице-президентом США Джо Байденом не скрывал, что хочет выгодно "продать" безвиз украинскому народу и заявлял, что американские власти "играют большую роль" в установлении мира в Украине. Об этом стало известно из очередной серии записей разговоров между Порошенко и Байденом, которые сегодня обнародовал нардеп Андрей Деркач.

Запись сделана 16 ноября 2016 года, когда президентом США избрали Дональда Трампа.

Байден: Привет, Петр. Это Джо. Как ваши дела?

Порошенко: Очень хорошо, как всегда, когда я слышу вас голос, мой дорогой друг...

Если президент (президент США Дональд Трам - Ред.) сможет поддержать нас не только относительно Минска, но и безвизового режима, это будет что-то, что мы сможем "продать" украинскому народу. Я очень надеюсь, что вы сможете приехать, возможно 21 ноября, на годовщину нашей Революции Достоинства. Это было очень важным сигналом...

Байден: Что касается моего приезда 21-го. Я говорил вам, что ни при каких обстоятельствах не смогу приехать 21-го. Я попытаюсь приехать сразу после, в начале декабря. Это так получается сейчас. В определенной степени часть моего маршрута зависит от вашего разговора с нашим избранным президентом. Одно из дел, которым я занимаюсь, это... Новая администрация, я не критикую, но она очень медленно готовится к передаче полномочий. Откровенно говоря, как большая часть Америки, они считают, что раз победили на выборах, нет необходимости форсировать передачу дел. Фактически они полностью меняют переходную команду. Передача дел - это очень деликатная вещь, поскольку эта процедура проходила от Администрации к Администрации на протяжении последних 100 лет и требует обмена конфиденциальной информацией. И люди, которые этим будут заниматься, должны быть соответственно проверены, как мы делали это с Администрацией Буша. Они этого не сделали и пытаются догнать потерянное время. Почему я вам об этом рассказываю? Потому что я был несколько ограничен в возможности рассказать им об Украине.

Основная проблема, что новая Администрация хорошо не знакома с ситуацией, поэтому я встречаюсь с избранным вице-президентом, единственным, кто имеет опыт внешней политики...

Порошенко: Вы играете огромную роль в установлении мира в моей стране, фактически в спасении моей страны. Это мое настоящее ощущение.

Байден: Спасибо, вы как всегда щедры. Я не планирую никуда уходить. Я имею в виду, что как частное лицо я намерен включаться в усилия, которые мы начали.

Порошенко: Да.

Байден: Это моя цель, но если я приеду до этого, я обеспокоен, что они не будут достаточно осведомленными. Они будут думать, что я хочу их переиграть и загоняю в угол. Они поставят под сомнению мою мотивацию поехать до того, как они будут полностью проинформированы. Я уверен, вы это понимаете, вы хороший переговорщик. Это мои размышления на сейчас и нет ничего, чтобы заставило меня сомневаться в моих суждениях, что это неправильный подход.

Безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года. За первую неделю безвизовым режимом воспользовались 18 тысяч украинцев, отказ получили 22 человека.

Напомним, 9 июля, народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции обнародовал третью часть записей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которые обсуждали украинских диверсантов в Крыму в августе 2016 года. Из разговора становится понятно, что диверсионная операция действительно была. Это фактически признал Порошенко.

Отметим, речь идет о событиях, которые произошли в районе города Армянска в августе 2016 года. Тогда в ФСБ РФ заявили об обнаружении группы украинских диверсантов в Крыму, которые готовили серию терактов. При задержании, по данным российской спецслужбы, погиб ее сотрудник и военнослужащий Минобороны РФ.

В Минобороны Украины тогда заявили, что информация ФСБ о готовящихся в Крыму терактах и причастности к ним Украины не соответствует действительности. А в Генштабе назвали заявление Федеральной службы безопасности России - провокацией.