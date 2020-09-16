В Киеве под Офисом президента начался Всеукраинский протест предпринимателей. Организаторы акции требуют принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Они предусматривают отказ от введения обязательных кассовых аппаратов (РРО) для малого бизнеса со следующего года.

Организатором протестной акции стало движение "SaveФОП".

Под Офисом Президента собралось более 300 человек. Затем они пошли под Верховную Раду.

"Они более трех миллиардов заложили на фискальную службу. Нас уничтожат этой фискальной машиной",- заявляют организаторы акции.

Колонна протестующих следует к зданию парламента под песню Кузьмы Скрябина "Нас кинули", которая раздается из сопровождающего колонну автомобиля.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала о том, что шахтеры из Кривого Рога объявили бессрочную забастовку под зданием Рады.

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