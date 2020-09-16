Утром 16 сентября в городе Красноград Харьковской области было сорвано вещание телерадиокомпании "Центр". Об этом заявил директор ТРК Андрей Копытько, как сообщает глава НСЖУ Серегй Томиленко в соцсети.

Сегодня утром коллектив радиостанции "Центр" обнаружил, что помещение, где находятся передатчик, студия и рабочие места, закрыты на навесные замки и опечатаны. Поэтому работники и руководство ТРК не смогли попасть в офис. Это привело к тому, что утренний эфир был сорван, а слушатели на радиоволнах внимали "пустоте".

"Можно так сказать - выборы начались", - отмечает директор ТРК "Центр" Андрей Копытько.

В комментарии НСЖУ Андрей Копытько отметил, что коллектив уже неоднократно слышал угрозы от местных чиновников.

"Нам угрожали. Говорили, что будут проблемы, если не будем клеить предвыборные борды, изготавливать макеты", - говорит директор ТРК, которая помимо радиовещания, печатает газету, вещает в интернете и предоставляет разнообразные рекламные услуги.

Помещение ТРК принадлежат Красноградскому райсовету, чье руководство и приказало опечатать кабинеты. На месте инцидента уже работают работники Национальной полиции, которые фиксирующт показания руководства ТРК "Центр".

В НСЖУ осудили грубое блокирование работы регионального медиа и призывают к оперативным действиям по восстановлению вещания.

"Возможные конфликтные ситуации чиновники должны решать цивилизованным способом, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - То, что местные чиновники боятся результатов выборов, не является оправданием цензуры и "зачистки" от неугодных медиа. Призываем к немедленному прекращению блокирования работы ТРК".

Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ призвал Раду утвердить новый состав Нацсовета по ТВ и радиовещанию.