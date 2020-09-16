В Украине проходит неделя чествования журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей. Сам День памяти отмечается ежегодно в третью пятницу сентября. Также в этом месяце есть еще одна печальная дата - 16 сентября. Ровно 20 лет назад в этот день был похищен и затем убит Георгий Гонгадзе.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и призывает коллег к участию в памятных мероприятиях, организованных в Киеве и регионах.

В частности, 16 сентября состоится открытие мемориальной доски Георгию Гонгадзе на фасаде центрального офиса НСЖУ (Киев, Крещатик, 27). Также в среду в 21:40 на общественном канале "UA: Первый" состоится премьера фильма "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды".

"На 17 сентября памятные мероприятия запланированы в Одессе и Полтаве. Одесские журналисты планируют собраться у могилы убитого в 1997 году редактора газеты "Вечерняя Одесса" Бориса Деревянко и почтить память погибших коллег. Полтавские журналисты, в свою очередь, почтят память и возложат цветы у памятного знака на Аллее журналистов на улице Ватутина", - говорится в сообщении.

18 сентября к акции присоединяться журналисты Ивано-Франковщины. Они соберутся на Аллее памяти журналистов Прикарпатья для открытия второй мемориальной доски.

А журналисты Черкасской соберутся у могилы Вадима Комарова на Первом городском кладбище Черкасс. В Корсунь-Шевченковском Черкасской области журналисты помянут погибших коллег у могилы убитого в 2014 году Василия Сергиенко.

В Днепропетровской области запланированы панихиды по умершим и погибшим сотрудникам СМИ, возложение цветов к памятным знакам и могилам. В офисе Днепропетровской облорганизации НСЖУ открыли фотовыставку "Жизнь - как фотовспышка..." памяти Анатолия Красножона.

Коллеги из Запорожской области проводят эстафету памяти запорожских журналистов, во время которой творческие коллективы вспоминают "ушедших" коллег.

"Член правления Харьковской областной организации Национального союза журналистов Украины Людмила Морозова, вместе с коллегами к 20-годовщине убийства Георгия Гонгадзе опубликовали в открытом доступе двухсерийный документальный фильм "Две материнские слезы на два государства", в котором мать Георгия Леся Гонгадзе рассказывает материнскую правду о жизненном пути Гиви, а также акцентирует внимание на изнурительных процедурах захоронения, экспертиз, расследований", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным НСЖУ, с начала года против журналистов в Украине 49 раз применяли силу.

Также мы сообщали, что в Херсоне до смерти забили журналиста, в убийстве подозревают его пасынка-наркомана.