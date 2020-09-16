Внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал новую серию разговоров экс-президента Петра Порошенко с Байденом, во время которых политики демонстрируют очень тёплые отношения и беспокойство относительно поведения Трампа в отношении Украины. Байден назвал Порошенко "отцом нации", а Трампа сравнил с собакой.

Об этом стало известно из новой части пленок, обнародованных нардепом Андреем Деркачом, за которыми "Страна" следит в постоянно обновляемом онлайн-репортаже.

Разговор между Джо Байденом и Петром Порошенко происходил 16 ноября 2016 года (временем, когда Дональда Трампа избрали президентом США). Помимо обсуждения Трампа Порошенко попросил Байдена поддержать тему безвиза с ЕС для Украины, которую можно было бы "продать" украинскому народу.

Порошенко: Я рассказал ему про достаточно большое количество вещей, которые делают президент Обама и нынешняя администрация (смеется). Но честно говоря, я ожидал более прохладного разговора. Но он был довольно искренним и теплым.

Байден: Хорошо, смотрите, этот парень, говоря по-английски, он - собака, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать за машиной вдоль дороги. Это выражение на английском языке. Он схватил машину. Он не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделан этот автомобиль или что в нем. Значит, у нас есть шанс сделать его героем.

В разговоре Байден восхваляет Порошенко, называет его первым, кто создал свободную от коррупции страну. Говорит о том, что тот стал ему другом и что "лет через 30 дети будут петь песни о Порошенко", поскольку тот "стал преданным независимости нового государства и некоррумпированной нации".

Напомним, 9 июля, нардеп Андрей Деркач, ранее уже публиковавший скандальные записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародовал на пресс-конференции их новую часть.

"Страна" писала, что по одной из версий записи разговоров передал Деркачу экс-генпрокурор Луценко. Также мы писали, что за обнародованием записей может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Как сообщала "Страна", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Украина продолжает собственное расследование по делу о "пленках Деркача", и сейчас проводится экспертиза на подлинность аудиофайлов.