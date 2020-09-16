Рейтинг Зеленского за полтора месяца упал больше чем на 1%. Фото: Страна

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, действующий глава государства Владимир Зеленский набрал бы меньше 30% голосов. При этом рейтинг лидера "ОПЗЖ" Юрия Бойко с момента проведения прошлого опроса вырос до 15,5%.

Об этом гласят результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 3 по 6 сентября методом face-to-face.

Так, если бы выборы президента прошли в ближайшее время, голоса украинцев распределились бы следующим образом:

  • В. Зеленский - 29%
  • Ю. Бойко - 15,5%
  • П. Порошенко - 14%
  • Ю. Тимошенко - 9,3%
  • И. Смешко - 6,4%
  • О. Ляшко - 3,6%
  • С. Притула - 3,6%
  • В. Гройсман - 3,6%
  • Д. Разумков - 2,7%
  • О. Тягнибок - 1,9%
  • В. Кличко - 0,7

При этом не определились с выбором еще 14% опрошенных украинцев.

Рейтинг Зеленского упал, его действиями недовольны большинство украинцев - опрос

В то же время рейтинг удовлетворенности действиями действующей власти выглядит так:

  • Президент В. Зеленский - 35% удовлетворены, 57% не удовлетворены

  • Председатель Верховной Рады Д. Разумков - 23% удовлетворены, 55% не удовлетворены

  • Верховная Рада - 11% удовлетворены, 76% - не удовлетворены

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль - 14% удовлетворены, 59% не удовлетворены

  • Кабинет министров - 11% удовлетворены, 73% не удовлетворены 

Рейтинг Зеленского упал, его действиями недовольны большинство украинцев - опрос

Напомним, еще в конце июля за Зеленского на выборах проголосовали бы 30,2% опрошенных респондентов.

Ранее мы писали, что по состоянию на начало августа, также 68% опрошенных украинцев считали, что страна идет в неправильном направлении.

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