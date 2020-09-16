Во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и Бойко - опрос
Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, действующий глава государства Владимир Зеленский набрал бы меньше 30% голосов. При этом рейтинг лидера "ОПЗЖ" Юрия Бойко с момента проведения прошлого опроса вырос до 15,5%.
Об этом гласят результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 3 по 6 сентября методом face-to-face.
Так, если бы выборы президента прошли в ближайшее время, голоса украинцев распределились бы следующим образом:
- В. Зеленский - 29%
- Ю. Бойко - 15,5%
- П. Порошенко - 14%
- Ю. Тимошенко - 9,3%
- И. Смешко - 6,4%
- О. Ляшко - 3,6%
- С. Притула - 3,6%
- В. Гройсман - 3,6%
- Д. Разумков - 2,7%
- О. Тягнибок - 1,9%
- В. Кличко - 0,7
При этом не определились с выбором еще 14% опрошенных украинцев.
В то же время рейтинг удовлетворенности действиями действующей власти выглядит так:
- Президент В. Зеленский - 35% удовлетворены, 57% не удовлетворены
- Председатель Верховной Рады Д. Разумков - 23% удовлетворены, 55% не удовлетворены
- Верховная Рада - 11% удовлетворены, 76% - не удовлетворены
- Премьер-министр Денис Шмыгаль - 14% удовлетворены, 59% не удовлетворены
- Кабинет министров - 11% удовлетворены, 73% не удовлетворены
Напомним, еще в конце июля за Зеленского на выборах проголосовали бы 30,2% опрошенных респондентов.
Ранее мы писали, что по состоянию на начало августа, также 68% опрошенных украинцев считали, что страна идет в неправильном направлении.