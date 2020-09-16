В Украине 12,7 тысяч людей, заболевших коронавирусом или с подозрением на него, проходят лечение в условиях стационаров. На данный момент диагноз подтвержден у 8,2 тысяч пациентов. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас из общего количества коек, которые у нас есть в более чем в 300 больницах, 28 576 коек уже введено в разных больницах, на них оказывается помощь госпитализированным. Всего госпитализировано около 12 700 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19. Подтвержденных - 8 200 пациентов. У нас постоянно растет количество госпитализированных", - заявил министр.

Только за минувшие сутки, 15 сентября, в Украине были госпитализированы 504 человека.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным на 16 сентября, коронавирус в Украине подтвердился еще у 2 958 человек.

Также мы сообщали, что в Ровенской области зафиксирован еще один случай повторного заражения коронавирусом.