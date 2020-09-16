Сегодня нардеп Андрей Деркач представил очередную порцию аудиокомпромата.

Этот депутат ранее публиковал записи разговоров президента Петра Порошенко и куратора Украины в Белом доме Джо Байдена. "Пленки" показывают уровень внешнего управления Украиной со стороны США.

Так, из них становится понятно, что американцы в телефонном режиме требовали у Порошенко снять генпрокурора Виктора Шокина, шантажируя миллиардным кредитом от МВФ. Также они выдвигали условия по повышению в Украине коммунальных тарифов и лоббировали национализацию "Приватбанка".

Порошенко и Байден откровенно обсуждали введение американских "смотрящих" в украинские государственные ведомства. А также из этих записей следует, что именно Украина четыре года назад засылала в Крым диверсантов, хотя потом это отрицала.

Отметим, что уголовные дела по данным эпизодам ГБР открывать отказывается. А на Банковой говорят, что не хотят вмешиваться в американские политические разборки. Деркач декларирует, что своими расследованиями разоблачает коррупцию Демократической партии США, к которой принадлежит Байден.

Причем, эти разоблачения, видимо, имеют поддержку у Трампа, который репостит их в Twitter. При этом США недавно наложили на Деркача санкции, которые нардеп назвал "местью демократов".

"Страна" проследила за новыми откровениями депутата.

Новые пленки Байдена-Порошенко. Прямой эфир

12:10 Деркач заявил, что ему отказали в американской визе, так как глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин об этом попросил и.о. посла США Кристину Квин.

12:03 Деркач прокомментировал санкции США против него. Он заявил, что введение санкций против него проплатил с Украины некий олигарх, который был партнёром Порошенко в энергопроектах. Судя по всему намекает на Ахметова.

11:57 Деркач говорит, что остановить расследование о расхищении американской помощи требовал представитель Госдепа США Джордж Кент.

Вот письмо Кента на этот счет.

11:53 Деньги США шли в Украину на тестирование прокуроров, они были направлены на созданную в 2018 году компанию "Сайметрикс-Украина", основная деятельность которой - розничная торговля. Кулик считает, что это фирма для разворовывания денег американской помощи.

11:49 Экс-прокурор Кулик рассказывает о том, как в Генпркуратуре разворовывалась техническая помощь США. Речь о семи миллионах долларов. Только миллион из них освоили "на фуршеты и отели".

"Осваивали" работники ГПУ Виталий Касько и Полина Чиж, которая сливала в американское посольство материалы уголовных дел.

Это было при генпрокуроре Рябошапке.

11:39 Деркач показал схему грабежа украинцев на тарифах. Теневая доходность от этих схем - 30 миллионов долларов в год.

Она уже описывалась. Сверхприбыли шли по формуле Роттердам+. По ней дорогой уголь закупался к ЮАР или Пенсильвании, что отражалось на тарифах. В реальности же топливо закупалось в "ЛДНР" или через российские фирмы.

11:35 Следующая тема - как украинцев грабят на тарифах времен Порошенко. Деркач включает уже публиковавшиеся пленки, где президент Украины хвастает Байдену, что повысил тарифы на 100%.

11:34 Новая беседа - уже после ухода Байдена. 24 февраля 2017 года. Там Порошенко и Байден снова хвалят друг друга. Пока ничего компрометирующего.

Краткое резюме записей:

Деркач обнародовал два разговора Порошенко с Байденом три разговора в ноябре 2016 года - уже после победы Трампа на выборах.

Байден и Порошенко демонстрируют очень тёплые отношения и беспокойство относительно поведения Трампа в отношении Украины.

Байден назвал Порошенко "отцом нации", а Трампа сравнил с собакой.

Порошенко просил Байдена поддержать тему безвиза с ЕС для Украины, которую можно было бы "продать" украинскому народу.

11:33 Байден говорит, что через 30 лет дети будут петь о Порошенко песни.

11:31 Байден спрашивает у Порошенко, о чем они говорили с новоизбранным президентом Трампом. Порошенко шутит, что похвалил ему администрацию Обамы. Байден говорит, что Трамп похож на собаку, который хватает автомобиль, не понимая, как тот едет и что внутри. Порошенко подсмеивается.

11:28 Байден говорит о том, что есть трудности с передачей дел по Украине новой администрации в Белом доме. Но он заверяет Порошенко, что все будет как и раньше.

11:26 Начались новые пленки Байдена-Порошенко. Первая датирована 16 ноября 2016. То есть это время избрания Трампа президентом.

11:24 Деркач показывает проводки "Буризмы".

11:21 Платежи в США в пользу сына Байдена совокупно составили более 3 миллионов 400 тысяч долларов. Деньги шли из компании Rosemont Seneca Boa на счета банка Morgan Stanley.

11:18 Также свидетель заявляет, что похожим образом перечислялись деньги экс-президенту Польши Александру Квасьневскому - речь о миллионе евро за "консультационные услуги".

11:14 Свидетелю известно, что с ноября 2014 года по октябрь 2015 года проходили платежи одинаковых сумм - 83 тысячи долларов в месяц - со счетов "Буризмы" на счет американской компании Rosemont Seneca Boa. Это компания, которая принадлежала Хантеру Байдену.

11:11 Деньги Злочевского заводились в гривне на счета украинских компаний, затем на основании внешнеэкономических контрактов (фиктивных, судя по всему) конвертировались в доллар. После чего валюта перечислялась на счета латвийской "дочки" Приватбанка.

11:08 Свидетель из Латвии говорит, что работал со Злочевским с 2009 года. "В Украине Николай имел много неучтенного нала, речь о сумме 10 миллионов долларов ежемесячно". Эти деньги переводились в безнал за рубеж по фиктивным контрактам. Суммы шли через банки Латвии.

11:06 О выводе денег будет рассказывать прокурор Константин Кулик. Он показывает видео двух людей с закрытыми лицами. Один из них гражданин Латвии. Он рассказывает, как владелец компании Burisma Николай Злочевский, где работал сын Байдена, отмывал деньги через офшоры.

11:05 Первая часть - документы о том, как деньги из Украины шли на счета семьи Байденов.

11:04 Сегодня покажут вывод из Украины миллиардов долларов на счета компании семьи Байденов. Также будут новые записи Байдена-Порошенко. Речь пойдет и о коррупции в оборонке.

11:01 Пресс-конференция началась. Деркач говорит, что санкции на него наложили, чтобы не допустить этой пресс-конференции.