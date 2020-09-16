Два человека погибли в результате масштабного ДТП, которое произошло минувшей ночью в Николаевской области на автодороге "Благовещенское-Николаев". На улице Самосенко в селе Новоегоровка Вознесенского района столкнулись, а потом вспыхнули два грузовика.

Об этом сообщается на сайте регионального управления ГСЧС.

По данным спасателей столкновение грузовиков произошло около 02:15.

"В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств загорелись. Пострадавший водитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, в госпитализации он не нуждался. Тела двоих погибших мужского пола (водителя и пассажира) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает личности погибших. По факту смертельного ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее "Страна" писала о том, что под Львовом водитель фуры усыпал дорогу дохлыми курами.

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