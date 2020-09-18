Предлагаем гороскоп на пятницу, 18 сентября, для всех знаков Зодиака. Это второй лунный день в знаке зодиака Весы, который подходит для физических упражнений, воздержания в еде и здорового питания. Следует избегать злости и скупости по отношению к людям.

В этот период многим знакам Зодиака следует переосмыслить свои взаимоотношения и попытаться вывести их на другой уровень. При этом отложите принятие ответственных решений на другое, более благоприятное для этого время.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня одним из необходимых для Овнов качеств станет организованность и исполнительность. Однако успех в профессиональной сфере будет также зависеть от вашей выдержки и добропорядочности. Вечер будет наполнен романтикой и теплыми эмоциями, которые сведут на нет все ваши переживания и заботы.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы смогут защитить себя от неудач за счет знакомства с влиятельными людьми. Звезды советуют избегать поспешных решений, чтобы оградить себя от финансовых неудач. Постарайтесь не нервничать по пустякам - ваши сложности носят временный характер.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам желательно оставаться благоразумными, поскольку сегодняшний успех зависит от вашего умения быть реалистом и прислушиваться к себе. Звезды предупреждают вас о поездках, которые могут оказаться более утомительными, чем вы ожидали.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам можно испытать силы в новых проектах или возобновить уже немного подзабытое вами начинание. Чтобы добиться хорошего результата важно помнить о выполнении личных обязательств и командной работе. Поэтому не пытайтесь перетянуть одеяло на себя и выполнить всю работу в одни руки.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы превыше всего ценят честность и взаимопомощь, поэтому нередко добиваются успехов за счет выполнения своих обещаний и исполнения долговых обязательств. Высокие моральные качества дают вам право заявить сегодня о том, что вы ничем никому не обязаны, а только себе. Также сегодня ваш долг - оставаться красивыми!

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девам потребуется умение отзеркаливать действия партнера, чтобы укрепить взаимоотношения. Например, ответить на добро мягкостью и нежностью, на твердость - холодностью. Не обращайте внимания на изъяны, которые могут вас сегодня окружать.

Весы (24.09 - 23.10)

Беспроигрышное кредо Весов сегодня - все надо делать под настроение. В том числе и дела, требующие от вас ответственности. Поэтому в случае внезапной хандры можно позволить себе устраниться от неинтересной задачи, заинтересовав ею кого-то другого из вашего окружения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодняшний негласный набор правил Скорпиона подсказывает, что за каждым событием в вашей жизни сокрыто нечто важное, что стремится исчезнуть из поля вашего зрения. Стараясь докопаться до истины, опасайтесь прослыть коварным интриганом.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам будут свойственны быстрые решения и спонтанный выбор. Вы склонны не думать о последствиях и всецело доверять своей интуиции. Что же, сегодня как раз удачный день, который принесет вам неожиданный поворот в жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги смогут легко расположить к себе нужных людей и добиться успеха за счет высокой работоспособности, а также умению снизить градус напряжения в коллективе. Представители знака из последних сил будут пытаться сбалансировать ситуацию и это принесет свои плоды, даже не сомневайтесь.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеям понадобится соблюдать дистанцию в обсуждении поступков других людей, чтобы не столкнутся с репутационными рисками. Звезды советуют представителям знака не пытаться испортить оппонентам жизнь. Ваши действия станут разрушительными только для вас самих.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Бесконечные просьбы и жалобы Рыб сегодня могут изрядно надоесть даже близким друзьям. Старайтесь не переходить черту благосклонного расположения к вам, превращая общение в средство манипуляции чужими чувствами и кошельком.