На заседании Кабмина в среду, 16 сентября, планируется в числе других вопросов рассмотреть порядок использования средств, выделенных для доплат к заработной плате медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, которое начнется сегодня в 13:30.

Согласно повестке, планируется рассмотреть вопрос внесении изменения в Перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов. А также принять проект Закона по обмену и взаимной охране информации с ограниченным доступом в сфере обороны между Кабмином Украины и правительствами Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, планируется уделить внимание вопросу об утверждении образцов бланков национального и международного водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин хочет привязать акциз на алкоголь и экологический налог к прогнозу инфляции в Украине.

Также мы сообщали, что в Кабмине допустили появление в Украине новой системы районов через год после выборов.