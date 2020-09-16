Больше всего случаев коронавируса выявили в Киеве. Фото: facebook.com

Минздрав опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом по регионам Украины по состоянию на 09:00 среды, 16 сентября. Всего в Украине зафиксировано 2 958 новых случаев Covid-19. Таким образом число лабораторно подтвержденных случаев составляет уже 162 660. 72 324 человека выздоровели, а для 3 340 болезнь оказалась смертельной.

В числе регионов-лидеров по заболеваемости коронавирусом - Киев (18 070), Львовская область (17 430), Харьковская  (13 432), Черновицкая (12 493).

Данные заболеваемости по регионам на 16 сентября

  • Винницкая область - 4 976 случаев;

  • Волынская область - 6 504 случая;

  • Днепропетровская область - 3 539 случаев;

  • Донецкая область - 2 180 случаев;

  • Житомирская область - 4 543 случая;

  • Закарпатская область - 8 829 случаев;

  • Запорожская область - 2 591 случай;

  • Ивано-Франковская область - 11 677 случаев;

  • Кировоградская область - 934 случая;

  • г. Киев - 18 070 случаев;

  • Киевская область - 7 207 случаев;

  • Львовская область - 17 430 случаев;

  • Луганская область - 653 случая;

  • Николаевская область - 2 171 случай;

  • Одесская область - 10 277 случаев;

  • Полтавская область - 1 307 случаев;

  • Ровенская область - 10 707 случаев;

  • Сумская область - 2 640 случаев;

  • Тернопольская область - 10 004 случая;

  • Харьковская область - 13 432 случая;

  • Херсонская область - 702 случая;

  • Хмельницкая область - 4 133 случая;

  • Черновицкая область - 12 493 случая;

  • Черкасская область - 2 739 случаев;

  • Черниговская область - 2 922 случая.

Данные по регионам Украины на 16 сентября

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровенской области зафиксирован еще один случай повторного заражения коронавирусом.

Также мы сообщали, что названы средний и максимальный сроки выделения коронавируса организмом человека.

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