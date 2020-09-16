Опубликованы данные заболеваемости коронавирусом по регионам на 16 сентября
Минздрав опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом по регионам Украины по состоянию на 09:00 среды, 16 сентября. Всего в Украине зафиксировано 2 958 новых случаев Covid-19. Таким образом число лабораторно подтвержденных случаев составляет уже 162 660. 72 324 человека выздоровели, а для 3 340 болезнь оказалась смертельной.
В числе регионов-лидеров по заболеваемости коронавирусом - Киев (18 070), Львовская область (17 430), Харьковская (13 432), Черновицкая (12 493).
Данные заболеваемости по регионам на 16 сентября
- Винницкая область - 4 976 случаев;
- Волынская область - 6 504 случая;
- Днепропетровская область - 3 539 случаев;
- Донецкая область - 2 180 случаев;
- Житомирская область - 4 543 случая;
- Закарпатская область - 8 829 случаев;
- Запорожская область - 2 591 случай;
- Ивано-Франковская область - 11 677 случаев;
- Кировоградская область - 934 случая;
- г. Киев - 18 070 случаев;
- Киевская область - 7 207 случаев;
- Львовская область - 17 430 случаев;
- Луганская область - 653 случая;
- Николаевская область - 2 171 случай;
- Одесская область - 10 277 случаев;
- Полтавская область - 1 307 случаев;
- Ровенская область - 10 707 случаев;
- Сумская область - 2 640 случаев;
- Тернопольская область - 10 004 случая;
- Харьковская область - 13 432 случая;
- Херсонская область - 702 случая;
- Хмельницкая область - 4 133 случая;
- Черновицкая область - 12 493 случая;
- Черкасская область - 2 739 случаев;
- Черниговская область - 2 922 случая.
Ранее "Страна" писала о том, что в Ровенской области зафиксирован еще один случай повторного заражения коронавирусом.
Также мы сообщали, что названы средний и максимальный сроки выделения коронавируса организмом человека.