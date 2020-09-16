Минздрав опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом по регионам Украины по состоянию на 09:00 среды, 16 сентября. Всего в Украине зафиксировано 2 958 новых случаев Covid-19. Таким образом число лабораторно подтвержденных случаев составляет уже 162 660. 72 324 человека выздоровели, а для 3 340 болезнь оказалась смертельной.

В числе регионов-лидеров по заболеваемости коронавирусом - Киев (18 070), Львовская область (17 430), Харьковская (13 432), Черновицкая (12 493).

Данные заболеваемости по регионам на 16 сентября

Винницкая область - 4 976 случаев;





Волынская область - 6 504 случая;





Днепропетровская область - 3 539 случаев;





Донецкая область - 2 180 случаев;





Житомирская область - 4 543 случая;





Закарпатская область - 8 829 случаев;





Запорожская область - 2 591 случай;





Ивано-Франковская область - 11 677 случаев;





Кировоградская область - 934 случая;





г. Киев - 18 070 случаев;





Киевская область - 7 207 случаев;





Львовская область - 17 430 случаев;





Луганская область - 653 случая;





Николаевская область - 2 171 случай;





Одесская область - 10 277 случаев;





Полтавская область - 1 307 случаев;





Ровенская область - 10 707 случаев;





Сумская область - 2 640 случаев;





Тернопольская область - 10 004 случая;





Харьковская область - 13 432 случая;





Херсонская область - 702 случая;





Хмельницкая область - 4 133 случая;





Черновицкая область - 12 493 случая;





Черкасская область - 2 739 случаев;





Черниговская область - 2 922 случая.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровенской области зафиксирован еще один случай повторного заражения коронавирусом.

Также мы сообщали, что названы средний и максимальный сроки выделения коронавируса организмом человека.