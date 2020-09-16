Бывший глава украинской таможни Максим Нефедов пойдет на выборы в Киевский горсовет от партии "Голос" под первым номером в списке.

Об этом политик написал в своем Facebook в среду, 16 сентября.

"Макс идет на выборы... пора выйти за пределы зоны комфорта - я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голос". Конечно, мне это очень комфортно, наконец, не быть госслужащим, но просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка вперед, нет сил..." - заявил Нефедов.

Он отметил, что хоть и вернулся в бизнес, считает "нужным посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы сделать Украину лучше".

"Окно возможностей в правительстве сейчас закрылось - вместо реформ в большинстве сфер даже не топтание на месте, а эрозия и отступление. Поэтому логично попробовать что-то изменить в городе, где я родился и живу", - считает экс-глава украинской таможни.

Нефедов также объяснил, почему из всех политической сил выбрал именно "Голос". По его словам, эта политическая сила близка его экономическим и этическим взглядам.

"Это партия, которая выступает за модерн, а не за архаику, европейской Украины, и не российское болото, за либеральную экономику, а не популизм и социалистическое прошлое. Это партия, которая если и иногда ошибается, то это честные ошибки, а не работа на олигархов или собственный карман. Это партия, которая ближе к принципам "партии", а не лидерского проекта под конкретное лицо. Мы ведем в Киевсовет замечательную команду, где есть люди, которые своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных (и даже забросывали мячи в корзину в NBA)", - добавил кандидат.

Ранее "Страна" писала о том, что 24 апреля Кабмин уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы Украины.

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