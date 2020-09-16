В министерстве иностранных дел Украины попросили Россию подтвердить готовность участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе в рамках "Нормандского формата". Соответствующий комментарий украинское ведомство дало в ответ на заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко. По его словам, президент Зеленский соврал, когда заявил, что лидеры "Нормандской четверки" подтвердили готовность к встрече на высшем уровне в Берлине.

Комментарий МИД Украины был опубликован на официальном сайте во вторник, 15 сентября.

"Недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам "Нормандского формата", так и международному сообществу", - заявили в МИД.

В МИД так же добавили, что если заявление Руденко является сигналом, что Кремль не заинтересован в проведении саммита лидеров "Нормандской четверки", в таком случае это ставит под вопрос намерения РФ урегулировать конфликт на Донбассе.

Напомним, Зеленский во вторник, 15 сентября, в ходе выступления на брифинге в Вене в присутствии президента Австрии Александра Ван дер Беллена заявил, что все стороны "Нормандского формата" подтвердили готовность к проведению встречи на высшем уровне в Берлине.

В свою очередь замглавы МИД РФ ответил, что "это неправда" и на переговорах советников лидеров "Нормандской четверки" российский представитель Дмитрий Козак "четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет".