В Здолбуновском районе Ровенской области медики снова зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом. Наличие инфекции подтвердилось у пациентки два раза за лето.

Об этом во вторник, 15 сентября, информирует издание "Ровно Вечернее" со ссылкой на данные местных эпидемиологов.

Сообщается, что женщина с легким течением коронавирусной болезни переболела Covid-19 в июне. Однако уже в конце августа пациентка была повторно госпитализирована с похожими симптомами. Тест во второй раз подтвердил наличие болезни. Уже в этот раз течение Covid-19 было средней тяжести, однако женщина снова оправилась после заболевания.

Напомним, в Украине первый случай повторного заражения коронавирусом был зафиксирован в апреле - также в Ровенской области.

Ранее мы писали, что в Житомирской области зарегистрировали два случая повторного заражения коронавирусом у медработников.