В Украине по состоянию на утро среды, 16 сентября, в Украине зафиксировано 2 958 новых случаев заражения Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 162 660 человек. Вчера, 15 сентября, в Украине было зафиксировано 2 905 новых случая заражения, а общее число выявленных случаев Covid-19 составляло 159 702.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 340 пациентов с этим диагнозом (+ 76 за сутки). Выздоровели уже 72 324 жителя страны (+ 1 514). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 86 996 человек (+ 1 368 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, ранее мы сообщали, что названы средний и максимальный сроки выделения коронавируса организмом человека.

Между тем демократы требуют отставки главы Минздрава США из-за махинаций с ковидной статистикой.

Так же писали, что Минфин установил доплаты таможенникам, работающим в пунктах пропусков во время эпидемии коронавируса.