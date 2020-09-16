В МИД Украины подтвердили факт гибели украинского туриста на черноморском курорте Солнечный берег недалеко от Варны. На данный момент его смерть расследуют болгарские правоохранители.

Об этом во вторник, 15 сентября, сообщило министерство иностранных дел Украины, передает УНИАН.

"По сообщению посольства Украины в Болгарии, 11 сентября 2020 года на местном курорте Солнечный берег утонул гражданин Украины. По факту гибели нашего соотечественника местными правоохранительными органами открыто досудебное производство. Консул находится в контакте с родными погибшего, которым оказывается необходимая консульско-правовая помощь по этому делу", - заявили в МИД.

Напомним, 31-летний украинец был найден мертвым на берегу моря на пляже у гостиницы "Гларус". По предварительным данным, украинец утонул и его тело волной выбросило на берег.

Ранее мы писали, что в Турции погиб 35-летний украинский турист Радз Алиев, который приехал с женой на отдых в Аланью. Мужчина утонул на пляже Каргыджак.