Три дня назад, 13 сентября, в России начался единый день голосования, в рамках которого прошли и местные выборы на территории аннексированного украинского полуострова.

Официальная Варшава выступила с заявлением, в котором отказалась признать итоги этих "выборов" в аннексированном Крыму. Об этом сообщило министерство иностранных дел Польши.

"Выборы губернатора Севастополя были незаконными, как и голосование за кандидатов в так называемый государственный совет Республики Крым, так называемое законодательное собрание Симферополя, а также так называемый сельский совет Раздольненского района", - говорится в заявлении МИД.

МИД Польши напомнил, что в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №68/262 от 27 марта 2014 года российская аннексия Крыма признана явным нарушением международного права. Также польские дипломаты заявили о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЦИК России заявили о масштабных хакерских атаках в день выборов.