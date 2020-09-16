Главное действующее лицо белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила о том, что Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности и "даже больше", но только в том случае, если добровольно откажется от власти.

Об этом Светлана Тихановская заявила в интервью "Левому берегу".

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность", - сказала Тихановская в ответ на вопрос о том, предоставит ли она Лукашенко гарантии безопасности в случае его добровольного ухода с поста президента.

Она добавила, что Лукашенко получит даже больше этого. Однако Светлана Тихановская отметила, что в данном вопросе будет учитываться мнение всех граждан Беларуси.

Ранее "Страна" сообщала, что Тихановская заявила, что хочет пересмотреть договоренности Лукашенко и Путина.