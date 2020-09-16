Отношения между Венесуэлой и США вступили в новую опасную фазу, которая может закончиться непредсказуемо. Силы ПВО ВС Венесуэлы сбили самолет с регистрационным номером и опознавательными знаками США. По версии властей этот самолет предположительно, использовался для перевозки наркотиков.

Об этом в своем Twitter сообщил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

"Военнослужащие Венесуэлы, обнаружив при помощи радаров Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали установленные законом протоколы", - написал Нестор Ревероль и показал фотографию сбитого самолета.

Он так же уведомил, что это воздушное судно незаконно вторглось в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп отрицает причастность США к попытке свергнуть Мадуро в Венесуэле.