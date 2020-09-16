После того как канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по урегулированию войны на Донбассе, спикер Рады Дмитрий Разумков высказался, что не видит смысла в смене переговорной площадки для минской ТКГ.

Об этом Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "Наш", как сообщает "Интерфакс - Украина".

"И раньше когда еще не было Covid-19, были разговоры - Астана, ещё какие-то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", - сказал Разумков.

Он так же напомнил, что в настоящее время все переговоры ТКГ проходят в режиме онлайн.

"И алогично сегодня менять место, потому что фактически место встречи и так не является белорусским, или украинским, или какого-то другого европейского государства", - отметил спикер.

Ранее "Страна" сообщала, что Разумков опроверг в ближайшее время глобальные отставки в Кабмине.





