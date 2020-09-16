В Минздраве показали, сколько украинцев продолжают болеть коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 16 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 958 человек, излечилось 1 514 пациентов и скончалось 76.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 4 976 случаев;

Волынская область - 6 504 случая;

Днепропетровская область - 3 539 случаев;

Донецкая область - 2 180 случаев;

Житомирская область - 4 543 случая;

Закарпатская область - 8 829 случаев;

Запорожская область - 2 591 случай;

Ивано-Франковская область - 11 677 случаев;

Кировоградская область - 934 случая;

Киев - 18 070 случаев;

Киевская область - 7 207 случаев;

Львовская область - 17 430 случаев;

Луганская область - 653 случая;

Николаевская область - 2 171 случай;

Одесская область - 10 277 случаев;

Полтавская область - 1 307 случаев;

Ровенская область - 10 707 случаев;

Сумская область - 2 640 случаев;

Тернопольская область - 10 004 случая;

Харьковская область - 13 432 случая;

Херсонская область - 702 случая;

Хмельницкая область - 4 133 случая;

Черновицкая область - 12 493 случаи;

Черкасская область - 2 739 случаев;

Черниговская область - 2 922 случая.

Напомним, в Украине в очередной раз изменили критерии коронавирусного зонирования областей. Больше всего изменений - по красной зоне. При принятии решений об отнесении к ней того или иного региона теперь будут учитывать также мнение региональной комиссии ТБНС (она получила право совещательного голоса). Также в красную зону будут попадать только те регионы, в которых уровень заболеваемости превысит средний по стране больше чем впятеро. Сейчас красная зона - это 240 заболевших на 100 тысяч населения за последние 14 дней (это почти втрое выше среднего по стране). То есть риски регионов попасть в красную зону снизились.

Как сообщала "Страна", решение о введении в регионе жесткого карантина, то есть об отнесении его к "красной" коронавирусной зоне, будет приниматься при условии, если в нем в 5 раз будет превышен средний по стране уровень заболеваемости Covid-19.