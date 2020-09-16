Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 16 сентября
В Минздраве показали, сколько украинцев продолжают болеть коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 16 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 958 человек, излечилось 1 514 пациентов и скончалось 76.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 4 976 случаев;
- Волынская область - 6 504 случая;
- Днепропетровская область - 3 539 случаев;
- Донецкая область - 2 180 случаев;
- Житомирская область - 4 543 случая;
- Закарпатская область - 8 829 случаев;
- Запорожская область - 2 591 случай;
- Ивано-Франковская область - 11 677 случаев;
- Кировоградская область - 934 случая;
- Киев - 18 070 случаев;
- Киевская область - 7 207 случаев;
- Львовская область - 17 430 случаев;
- Луганская область - 653 случая;
- Николаевская область - 2 171 случай;
- Одесская область - 10 277 случаев;
- Полтавская область - 1 307 случаев;
- Ровенская область - 10 707 случаев;
- Сумская область - 2 640 случаев;
- Тернопольская область - 10 004 случая;
- Харьковская область - 13 432 случая;
- Херсонская область - 702 случая;
- Хмельницкая область - 4 133 случая;
- Черновицкая область - 12 493 случаи;
- Черкасская область - 2 739 случаев;
- Черниговская область - 2 922 случая.
Напомним, в Украине в очередной раз изменили критерии коронавирусного зонирования областей. Больше всего изменений - по красной зоне. При принятии решений об отнесении к ней того или иного региона теперь будут учитывать также мнение региональной комиссии ТБНС (она получила право совещательного голоса). Также в красную зону будут попадать только те регионы, в которых уровень заболеваемости превысит средний по стране больше чем впятеро. Сейчас красная зона - это 240 заболевших на 100 тысяч населения за последние 14 дней (это почти втрое выше среднего по стране). То есть риски регионов попасть в красную зону снизились.
Как сообщала "Страна", решение о введении в регионе жесткого карантина, то есть об отнесении его к "красной" коронавирусной зоне, будет приниматься при условии, если в нем в 5 раз будет превышен средний по стране уровень заболеваемости Covid-19.