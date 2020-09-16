В ходе наблюдений ученые установили, что переболевший Covid-19 человек выделяет коронавирус (SARS-CoV-2) в течение 90 дней. Причем все это время от него можно заразиться.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.



"Наши наблюдения сегодня - до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", - сказала чиновница на заседании президиума РАН.



Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в среднем человек остается опасным две недели.

"Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса. Заразиться вполне реально", - предупредил он.



Эксперт также отметил, что гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.

Ранее "Страна" приводила объяснение причин повторного заражения коронавирусом.

Мы также писали, что новый коронавирус в сотни раз лучше связывается с клетками человека, чем его ближайший родственник RaTG13.