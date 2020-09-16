Владимир и Елена Зеленские встретились с президентом Австрии и его супругой. Фото
Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой совершили первыйй с начала карантина официальный зарубежный визит ради встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и его женой Дорис Шмидауэр.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Пара сошла с трапа уже в масках, для визита Елена Зеленская выбрала официальный костюм нежно-голубого цвета. В средствах индивидуальной защиты Зеленские находились даже на открытом воздухе, так как накануне в Австрии возобновили общенациональный масочный режим во всех общественных местах.
Пока глава Украины встречался с президентом Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцом и главой парламента Австрии Вольфгангом Соботкой, первая леди посетила галерею Альбертина в Вене, где познакомилась с коллекцией картин и протестировала украиноязычный аудиогид. Вскоре должно состояться открытие украинского электронного экскурсовода по Венском музее истории искусств.
Ожидается, что в Австрии Зеленские пробудут два дня.
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Напомним, австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что против остановки проекта "Северный поток-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщала "Страна", по его мнению, "Северный поток-2" - это коммерческий проект, который имеет политический аспект. Также Ван дер Беллен напомнил, что "Газпром" более 50 лет поставляет газ в Австрию.